Alejandro Fernández renovará la próxima semana la cúpula del PPC, en la que ganarán peso figuras como Santi Rodríguez, Llanos de Luna o Juan Milián, con la voluntad de reconciliar las familias del partido, antes de plantear la incorporación de nuevos activos procedentes de Cs.

Así lo han explicado diversas fuentes del PPC consultadas por Efe, después de que las discrepancias internas afloraran públicamente tras los malos resultados obtenidos en las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que el partido tocó fondo, con tres escaños.

En la reunión de la ejecutiva posterior a la noche electoral, voces destacadas como el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, o la expresidenta del partido, Alícia Sánchez-Camacho, deploraron la estrategia seguida durante la campaña, mientras que miembros de otro sector de críticos, como el histórico Alberto Fernández Díaz, ni siquiera se conectaron.

Los reproches principales, explican fuentes presentes en la reunión, fueron dos: que no se contó con todas las sensibilidades del partido en la campaña y que el discurso que se transmitió fue errático, ya que se "fichó" a personas externas como Lorena Roldán -ex número dos de Cs en el Parlament- y Eva Parera -ex de Unió y colaboradora de Manuel Valls- para hacer una lista "de centro" aunque, se apuntó a Vox como rival a batir.

Otras voces de la ejecutiva señalan que no era la primera vez que a Alejandro Fernándezse le echaba en cara que solo contara con "su grupo de amigos" para dirigir el partido, sin buscar la complicidad de veteranos como Sánchez-Camacho, Enric Millo, Alberto y Jorge Fernández Díaz o Dolors Montserrat, ni tampoco de personas relevantes a nivel territorial como García Albiol o Manu Reyes.

Fuentes de la dirección señalan que Fernández ha tomado nota de las críticas y quiere aprovechar los cambios que tiene que hacer dentro de la ejecutiva tras la salida de Daniel Serrano y Albert Fernández Saltiveri -suspendidos por presuntos casos de acoso y maltrato, respectivamente- para acometer una reforma más profunda, que integre a los críticos y que cuenta con el aval de Génova.

"Cuando se está en una situación complicada como esta hay dos opciones: intensificar la pelea apartando al que discrepa o poner al frente a perfiles de consenso capaces de conectar con todas las sensibilidades y unificar de nuevo el partido. Nuestra opción va a ser la segunda", indican fuentes de la cúpula consultadas por Efe.

En este contexto emerge el nombre de Santi Rodríguez, diputado en el Parlament durante 15 años -el 14F se quedó sin escaño- y apreciado por su talante dialogante por las diferentes familias.

También cobrarán protagonismo la diputada en el Congreso Llanos de Luna, exdelegada del Gobierno en Cataluña, y Juan Milián, coordinador de estrategia política, que asumirá responsabilidades también en el ámbito de la comunicación.