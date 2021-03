Rocío Flores apoya a su padre, Antonio David, tras las duras confesiones de Rocío Carrasco

A Antonio David Flores y a su hija, Rocío, les esperan días muy complicados. Tras 25 años alejada de las esfera pública, Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio a través de una serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Eso sí, pese a las adversidades, padre e hija permanecen unidos.

Así lo ha demostrado Rocío Flores este viernes en sus stories de Instagram. "Feliz día del padre, sobran las palabras", ha expresado la joven, que ha publicado una fotografía junto al tertuliano de Sálvame.

Esta publicación llega un día después de que el programa de Telecinco emitiera las primeras declaraciones de la hija de Rocío Jurado, quien permanece a la espera de que se estrene el polémico documental este domingo.

"Antonio David ha querido destruirme y acabar conmigo pública y personalmente", explicó la exmujer del colaborador de televisión, y añadió: "Yo, si algo me he considerado en la vida y me considero, es buena madre. Yo me he puesto por delante de mis hijos siempre porque no quería que los rozara ni el aire. Y yo he estado malviviendo para no contribuir en el sufrimiento de dos niños. A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que hay en la vida de una mujer, que son sus hijos".

Jorge Javier Vázquez anunció este jueves que Rocío Carrasco desea derribar todas las "mentiras" que la prensa rosa y su entorno han difundido sobre ella a lo largo de los últimos años. La situación llegó a ser insostenible para ella, pues el pasado año trató de quitarse la vida.