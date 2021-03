El Principado comparte con otras CCAA la necesidad de desbloquear la reforma de la financiación autonómica

"Esperemos que en los próximos meses se supere la pandemia y se abra el debate que hay que abrir ya", ha indicado Cofiño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Respecto a la postura a mantener por parte del Principado, Cofiño ha indicado que la misma es clara, ha sido defendida por todos los grupos parlamentarios y no ha variado. Así ha indicado que defenderán que se tenga en "las peculiaridades de nuestro territorio que tiene que hacer frente a un coste per cápita de prestación de servicios muy elevado".

COMPROMISO CON LOS INTERINOS

Por otra parte Cofiño también ha manifestado que el Principado comparte con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el uso abusivo que se está haciendo de la figura de los interinos, aunque ha indicado que este no es un problema sólo de Asturias y por tanto "no cree que Iceta hable de sancionarse a sí mismo".

"Hay demasiados interinos, no tengo la cifra pero demasiados y tiene razón Iceta en que no es razonable el nivel de interinidad prolongado en el tiempo, no son explicables y no ayudan a nada ni nadie", ha dicho Cofiño.

El consejero ha manifestado que en el Principado desde el primer momento han intentado afrontar este asunto que no es una cuestión sólo del nuestra y que además es "una problemática compleja que Asturias por si sola no puede afrontar".

En este sentido ha indicado que es necesario dar soporte jurídico a esta cuestión desde el punto de vista estatal. "Hay una inseguridad jurídica absoluta con respecto a esta cuestión que hay que afrontar y mientras tanto por lo que respecta al Principado vamos a ir respondiendo al problema, pero la solución debe venir de la mano de la seguridad jurídica", ha dicho.