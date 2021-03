Lima aboga por "ampliar el espacio" de Unides Podem aunque no ve "nada fácil" confluir con Compromís

Así se ha pronunciado Lima durante una entrevista con Europa Press en la que se ha preguntado "qué está pasando" en Compromís: "Estamos recibiendo mensajes de Baldoví bastante bruscos y además insultando a Pablo Iglesias", ha dicho, y se ha mostrado sorprendida por el "nivel de nerviosismo".

Para la también síndica de Unides Podem, ambas formaciones "pueden confluir" como ya hicieron en 2016 en las candidaturas 'És el moment' y 'A la valenciana', pero "lamentablemente, ellos decidieron tomar otro camino y apoyar a Más País".

En este sentido, pese a que ve "puntos en común y puntos en discordancia", ha insistido en la confluencia, para la que las partes "tienen que tener voluntad": "No es nada fácil, pero imposible nunca. Forma parte de nuestro vocabulario cuando dicen que no se puede, pues nuestra respuesta es 'Sí se puede'".

Preguntada sobre la posibilidad de que haya trasvase de votantes o militantes entre ambas formaciones tras los últimos cambios en Podem o a raíz del próximo Congreso del Bloc, Lima ha explicado que su interés no es estar "captando votantes", sino que pretende "hacer bien el trabajo" y "convencer a la gente" para que "se integren y se sientan parte".

"Parece que la política últimamente es, por ejemplo, lo que hace el PSPV a ver si intenta captar votos de Ciudadanos, a ver si del PP o de Vox o de Ciudadanos. Es un poco agotador y esto no va con nosotros, esto no nos interesa", ha manifestado.

Precisamente, respecto al PSPV ha señalado que "tiene una parte que está muy influenciada por lo neoliberal y por la derecha monárquica", y que "tienen una tradición de gobernar solos" por lo que hacerlo en coalición "les está costando".

Por ello, ha agregado: "Seremos pesadas en que los acuerdos firmados se cumplan". De hecho, aunque las tres fuerzas del Botànic son "espacios y fuerzas diferentes donde cada una de ellas tiene un perfil propio y evidentemente hay discrepancias", es "gracias a estas diferencias que los acuerdos se pueden cumplir más".

Una de las discrepancias recientes más notoria fue el debate en Corts entre PSPV y Unides Podem a cuenta de la Agencia Valenciana de Energía, donde su formación defiende que este organismo -recogido en el Pacte del Botànic- "es un paso previo para una creación de una producción energética propia".

"Aspiramos a un modelo de energía verde y además, democratizar la energía", algo "necesario" para muchas personas y familias. "Yo lo he visto de cerca, lo he vivido, con dificultades para encender la calefacción por miedo a que la factura de la luz se incremente mucho. Eso no es el modelo de país que queremos, con la gente padeciendo", ha agregado.

Por ello, ha considerado que tienen un "trabajo que les va a costar" con el PSOE pero ha manifestado: "Nos llaman cabezones, pero vamos a demostrarlo una vez más. El PSOE dice que no se puede, pero le decimos que sí se puede", ha añadido.

"XIMO PUIG SE EQUIVOCÓ"

Por otra parte, se ha referido a los "coqueteos" del PSPV y Ximo Puig con Ciudadanos: "Honestamente, se equivocó al intentar coquetear con el juguete roto del Ibex 35". Al respecto ha señalado que no llegó a temer por el pacto del Botànic durante la negociación con Cs de los presupuestos pero sí "preocupación".

"Viendo por donde iban los derroteros del PSOE, dentro de un Botànic estable, más fuerte que nunca, con la experiencia de años de gobierno, haciendo políticas buenas, beneficiando a la gente y, de repente, acercarse a un partido que ha demostrado que no es de fiar, que va dando bandazos", ha agregado.

Para Lima, Toni Cantó "ha intentado desestabilizar el Botànic" y "sinceramente, Ximo Puig se equivocó". "Espero que aprenda, ahora Ciudadanos con o sin Toni Cantó no es de fiar", ha aseverado.

Respecto al ex síndic de Cs, considera que "ha demostrado que es un oportunista", algo que "se ha visto con sus reacciones en Les Corts, lanzando improperios e insultos" y "se ha demostrado que forma parte de la ultraderecha". Preguntada sobre si cree que se irá a Madrid, ha manifestado: "No lo sé, podemos esperar lo que sea de este señor tan impresentable. Es lo peor de la política valenciana".

"ESTOY DISFRUTANDO DE LA VIDA DEL PARTIDO"

Por otra parte, preguntada respecto a la situación interna de Podem, ha señalado: "Yo, por primera vez, y hablo a nivel personal, estoy disfrutando de la vida del partido. Es maravillosa, porque se ha creado un ambiente maravilloso de cuidados, con motivación, y me gusta".

Así, considera que todo el mundo se siente parte de este ambiente, y ha agregado: "Hay que aprender de los errores del pasado. Hay que hacer ejercicio de autocrítica dentro de los espacios y la política del partido no se puede centrar en gestionar los egos. Es un proyecto colectivo, lo importante no es el quién, es el qué, como se hacen las cosas, esto es lo importante".

"Por ejemplo yo he sido capaz de romper tres techos de cristal, como coordinadora, como síndica del grupo parlamentario, pero no porque soy Pilar Lima, lo importante es lo que hago, cómo lo hacemos. Puedo entender que mediáticamente se personalice un proyecto en una persona, en dos o en tres, pero lo importante no es ver el quién, sino qué es lo que se está realizando", ha agregado.

De hecho, ha manifestado: "Tenemos que hablar menos de nosotros y más de las de demandas de la gente, las políticas de vivienda, la educación, la dependencia, el feminismo y los cuidados".

En este sentido, ha hecho suya la frase de Pablo Iglesias sobre que "un militante está en cada momento donde es más útil". Preguntada sobre si el militante Martínez Dalmau está en el sitio que le corresponde, ha zanjado: "Lo está".

"Fue una decisión de Unides Podem que él fuera el vicepresidente, y luego asumió la conselleria de Vivienda, está haciendo un trabajo encomiable al frente, con muchos éxitos, lo que no se hizo en el primer Botànic y mucho menos con el PP", y ha asegurado que "cuenta con toda la confianza" del partido.