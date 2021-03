Kris Jenner habla por primera vez del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West: "Siempre va a ser difícil"

Por fin alguien de la familia de Kim Kardashian se pronuncia abiertamente sobre su divorcio con Kanye West después de un 2020 de lo más tumultuoso. Ha sido la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, que no ha dudado en hablar sobre cómo está llevando su hija el haberse separado del rapero, quien por cierto se gastó una auténtica milllonada en su fallida campaña presidencial.

Los seguidores de la celebrity llevaban desde el pasado 19 de febrero, día en que oficialmente Kimberly solicitó el divorcio, alimentándose de rumores, de fotografías muy concretas como al quitarse la alianza de bodas o en la que sale dormida y con la boca abierta, sobre todo, viendo cómo la socialité dejaba que fueran sus hermanas quienes ocupasen las portadas.

Con el de la vigésima entrega de Keeping Up With The Kardashians, temporada con la que el reality echará el telón tras 14 años en antena, la familia de influencers (y empresarias) está concediendo entrevistas para dar a conocer los temas sobre los que versarán los episodios. Y Kris Jenner ha roto su silencio en el podcast The Kyle & Jackie O Show este jueves, donde no solo le preguntaron por el hecho del divorcio en sí, sino también si entrará dentro del programa (puesto que cuadraría por fechas).

"Lo bueno que tiene nuestra familia es que siempre estamos ahí el uno para el otro: nos apoyamos y nos amamos mucho, muchísimo. En este caso, todo lo que quiero es que ellos dos sean felices", aseguraba refiriéndose a su hija y a West, a lo que llama "kids" [chicos], lo que le hacía recordar a los cuatro hijos de la pareja.

"Y también quiero que los niños sean felices. Ese sería el objetivo", explicaba Kris, quien incidía en que una separación "siempre va a ser un momento difícil" y más en este caso particular porque Kim Kardashian y el músico tienen "muchos niños".

La matriarca del Klan resumía diciendo que es la felicidad y la tranquilidad "lo que todos queremos para nuestras familias". "Solo eso, poder tener el amor y el cariño de los que te rodean y que todos estén bien. Eso es lo que buscas como madre", añadía.

Asimismo, respondía un sonoro "¡Podría ser!" ante la pregunta de si aparecerá o no el KUWTK todo este tema, entendiendo que aún es pronto para decirlo, aunque bien cierto es que Kimberly podría haber decidido mantenerlo detrás de las cámaras para no tener un enfrentamiento con Kanye, a quien no le gustaba demasiado salir en el show.

De hecho, Kris Jenner explicaba para finalizar que aún están pensando qué mostrar para acabar la trayectoria del reality y sobre el divorcio: "Creo que es un momento privado, de ellos. Kim quería lidiar con esto con su propia familia, a su debido momento". Eso sí, dejó una esperanza para los fans: "Cuando le apetezca, estoy segura de que ella dirá lo que tenga que decir".