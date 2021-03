Detenida una mujer tras apropiarse de más de 30.000 euros cuando era jefa de administración de un concesionario riojano

La "laboriosa investigación" se ha llevado y dirigido desde La Rioja, coordinados con la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Alicante, cuyos agentes han detenido a la presunta autora de los hechos en la localidad valenciana.

INVESTIGACIÓN ABIERTA EN EL MES DE NOVIEMBRE

La investigación se inició en el mes de noviembre del año pasado, a raíz de una denuncia por el gerente del concesionario con sede en la Rioja, donde daba cuenta de irregularidades en la contabilidad de la empresa durante los años 2018 y 2019, iniciándose a partir de la denuncia una compleja investigación.

Los hechos se remontan a los años 2018 y 2019, en los cuales la presunta autora detenida, en su cargo de Jefa de Administración de un famoso concesionario de vehículos de La Rioja, con extensión en ámbito nacional, falseaba los libros de contabilidad obrantes, apropiándose del dinero de operaciones que se realizaban en efectivo, haciéndolas pasar por deudas de la matriz de la marca, una cuenta muy activa, con numerosas entradas y salidas que enmascaraban y hacían pasar desapercibidas todas las operaciones fraudulentas que iba realizando la presunta autora.

La mercantil utiliza en su contabilidad una cuenta en la que se cargan aquellas partidas o ayudas que la matriz aporta como incentivos a la venta de determinados artículos o servicios, y que se saldan, previa emisión de las correspondientes facturas, con transferencias de la matriz en plazos que no superan los sesenta días, los apuntes contables, de un articulo incentivado, reflejarían una parte abonada por el cliente y otra parte deudora de la matriz. Los movimientos que no cuadran en la contabilidad son cargos de esa cuenta, que no han sido saldados, y sobre los que nos consta que se hubiera emitido facturas.

La ahora detenida, jefa de Administración, era la persona encargada de anotar los movimientos contables, al igual que tenía encomendada la tarea de gestionar el dinero en efectivo

La detenida se prevalecía de su privilegiada posición que le permitía gestionar el dinero en efectivo y anotar los movimientos contables, los dos elementos que le permitieron apropiarse del dinero y encubrirlo.

FASES EN LA INVESTIGACIÓN

Un movimiento empresarial propició la realización de una auditoría externa, que detectó diversas irregularidades. En ese momento la ahora detenida, dimitió del cargo, tras muchos años de trabajo en la empresa, alegando motivos personales.

Y es cuando el nuevo jefe de administración analiza y revisa la contabilidad, descubriendo los falsos movimientos contables, no descartando la existencia de otros.

Fruto de la investigación se ha podido acreditar más de treinta mil euros sustraídos.

DETENCIÓN EN ALICANTE

La investigación ha permitido desentrañar el mecanismo contable de ocultación del delito, y conjuntamente con la Comisaría Provincial de Alicante, se ha detenido en dicha ciudad a la autora de los hechos, donde actualmente residía y donde había encontrado trabajo en el concesionario de la misma marca.

La detenida, es una mujer de 52 años de edad, de nacionalidad española, que carecía de antecedentes policiales.