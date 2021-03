Javier, en 'First dates': "Siempre he querido ser millonario y tener un Ferrari"

Javier siempre lo tuvo claro: "Desde pequeño siempre he querido ser millonario y creo que viene derivado por mi gusto por los Ferrari. Me gustan los coches de alta gama, los he coleccionado en miniatura, pero para tener un vehículo así tienes que cumplir ciertos requisitos económicos".

El madrileño acudió este jueves a First dates en busca del amor ya que "no he tenido suerte en este campo", le comentó a Carlos Sobera. "Siempre quiero saber si le gusto o no a la otra persona, y eso me ha llevado a que me rechacen mucho, pero no pasa nada, lo importante es seguir intentándolo".

Su cita fue Lidia, que se definió como "muy apañada, tengo mucho mundo porque he viajado mucho, me he buscado la vida, he trabajado en muchos sitios y me he rodeado de gente muy diferente".

Javier y Lidia, en ‘First dates’. MEDIASET

Nada más verla, Javier no pudo ocultar que la madrileña le atraía: "Me ha parecido súper guapa", pero entre la timidez y los nervios, le costó romper el hielo y comenzar a charlar con ella: "Me he quedado sin palabras".

Pero los 25 años de Javier no convencieron a Lidia, ya que ella tenía 29 y señaló que "a mí me gustan más señores y a él le veo un poco niño. En principio me ha echado un poco para atrás".

Ambos pasaron a la mesa para cenar y buscar puntos en común para que la diferencia de edad entre ambos pasara a un segundo plano de la velada. Hablaron de sus estudios, anteriores relaciones, profesiones... (ella era bióloga marina y él, estudiante de diseño de videojuegos).

El madrileño le contó su sueño a su pareja: "Siempre he querido ser rico", algo que no gustó mucho a la bióloga: "Que me diga en la cita que quiere ser eso y yo, que soy más de otro estilo de persona, me ha chocado un poco".

Al final, a pesar de sus diferencias (de edad, de gustos...), Javier quiso tener una segunda cita con la madrileña porque "me ha gustado que haya estudiado lo que le apasiona porque es importante perseguir los sueños".

Lidia, por su parte, también quiso volver a quedar: "He percibido que es sensible y tierno, eso me ha gustado. También que tiene bastantes ambiciones y me ha llamado la atención".