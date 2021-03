El cambio de opinión en 24 horas de Edmundo Bal: de "mi papel está en el Congreso" a ser candidato en Madrid

El portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, que este jueves anunció que será candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid después la retirada de Ignacio Aguado, hace un día descartaba de forma tajante presentarse a las primarias para las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, en La Sexta, aseguraba que a él nadie les estaba "tentando" para presentarse a las elecciones de Madrid como candidato de Ciudadanos: "Eso nadie me lo tiene que decir, sino que es una decisión personal", señaló.

El portavoz nacional de Ciudadanos dijo que se sorprendió cuando un periodista le preguntó en una rueda de prensa por si se presentaba y que él no imaginaba que alguien podría "pensar en él como candidato" para ese puesto.

"Le dije que mi papel está en el Congreso. Somos pocos. Somos 10 y por tanto hace falta una fuerte organización de comisión de un trabajo que no se ve todos los días y que es tremendo", justificó Bal, negando que le estuvieen presionando para presentarse.

"No me voy a presentar y como portavoz nacional tengo que ser neutral. Ya hay varias personas que se han anunciado. Nadie le ha pedido apartarse a Aguado, tampoco me han pedido que me presente y mi decisión es no", dijo.

También lo negó en una rueda de prensa en el Congreso. Bal se excluyó al ser preguntado si estaba en los planes de Inés Arrimadas apoyarle como candidato, y señaló que si esta se lo planteara tenía claro lo que le respondería: "Le diría que estoy muy contento en el grupo parlamentario y que mi deseo e intención sería quedarme aquí. Creo que hago un buen papel y es lo que me gustaría seguir haciendo", subrayó.