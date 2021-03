Una mujer acusa al actor Armie Hammer de violación y otros "actos violentos": "Pensé que me iba a matar"

Una mujer ha acusado este jueves al actor Armie Hammer de violarla durante cuatro horas en Los Ángeles (EE UU) en 2017, así como de otros "actos violentos" sin consentimiento, durante una relación extramarital que mantuvo con ella durante cuatro años.

La joven, de 24 años y que pidió ser identificada como Effie, participó en una conferencia de prensa virtual junto a la conocida abogada Gloria Allred en la que relató, entre lágrimas, haber sufrido abuso "mental, emocional y sexual" a manos del actor, cuya carrera ha descarrilado desde que salieron a la luz presuntos mensajes escabrosos que enviaba a mujeres por las redes sociales.

La letrada declaró que no ha presentado una denuncia particular contra Hammer, pero aseguró que su clienta ha dado información "relevante" sobre su acusación a las fuerzas del orden, por lo que dependerá de los fiscales "decidir si hay evidencia suficiente para perseguirlo" con cargos, y especificó que la jurisdicción recaería en Los Ángeles.

Supuestas acusaciones de canibalismo

Hammer, de 34 años, está en el centro de la polémica desde principios de 2021, cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima llamada "House of Effie" supuestos mensajes privados en los que detallaba perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos exparejas.

El actor ha declarado que sus actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers, que le pidió el divorcio el verano pasado después de diez años y dos hijos en común, fueron "completamente consensuadas en el sentido en que fueron totalmente habladas, acordadas y mutuamente participatorias".

Allred señaló que la rueda de prensa tenía por objetivo "responder" a esa declaración de Hammer, quien recientemente ha perdido el contrato con su agencia de representación y su publicista, así como los papeles que tenía previstos en una serie sobre la gestación de la película "El padrino" (1972) y una comedia con Jennifer López.

"Me violó violentamente durante cuatro horas"

Effie, de la que solo se divulgó que vive en Europa, explicó que conoció al protagonista del filme "Call Me By Your Name" en 2016, cuando tenía 20 años, por medio de la red social Facebook y que pronto se vio envuelta en una "intensa" relación con el actor, que la sometió a "tácticas de manipulación" y "se volvió cada vez más violento", según alegó.

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí", relató.

"Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó, sin preocuparse por mi bienestar", sostuvo la joven, quien afirmó que se sintió "traumatizada" hasta el punto de plantearse el suicidio.

Effie aportó una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente y dijo querer que el actor "rinda responsabilidades" y "evitar que otras caigan víctimas de él en el futuro".