USO anuncia "un buen seguimiento" de la huelga de Douglas contra el ERE de Logroño

Tal y como recuerdan en una nota de prensa, con fecha 28 de enero de 2021, la empresa DOUGLAS SPAIN, S.A., comunicó a los representantes de los trabajadores el inicio de un proceso de despido colectivo que la empresa fundamenta en la concurrencia de causas de carácter económico, organizativo y productivo.

"La medida de despido colectivo implica el cierre de 97 centros de trabajo de venta ubicados en diversas Comunidades y los 591 despidos (recordamos que se prevé el cierre en Logroño de dos tiendas ubicadas en los centros comerciales de Berceo y Alcampo, que afectaría a 9 trabajadoras), la empresa insiste en que aplicará el ERE con o sin acuerdo", recuerdan desde USO.

Se han convocado 2 jornadas de huelga los días 12 y 18 de marzo, jornadas "que valoramos como un éxito de seguimiento".

En La Rioja han cerrado en la convocatoria de hoy los dos centros afectados y por la tarde el centro de San Antón. En el resto de las tiendas se han sumado a la huelga individualmente parte de los trabajadores de sus plantillas.

Tras el período de consultas que finaliza mañana día 19 de marzo, la oferta de la empresa pasa por aumentar la indemnización a 30 días por año y 19 mensualidades. Desafectación de 5 tiendas más, estimación de la propuesta sindical de sacar del expediente a colectivos especialmente sensibles y admitir a trabajadores que voluntariamente quieran adscribirse al mismo.

"Las causas que alegan a nuestro juicio no justifican las medidas absolutamente desproporcionadas que quieren imponer. No deja de dar largas sobre un posible Plan de Viabilidad. Cierran tiendas que no son deficitarias", terminan desde USO.