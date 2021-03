Iceta avanza sanciones contra la temporalidad pública y prevé limitar el encadenamiento de contratos

En su estreno en la Comisión del ramo en el Congreso, a la que ha acudido para exponer las líneas generales de la política de su departamento, ha hecho referencia a situaciones en las que trabajadores públicos llevan más de 15 años y hasta 20 años sin contrato fijo: "No puede ser, la ley lo ha de prohibir", ha incidido el ministro.

Como procedimiento sancionador, ha apostado por que, si una Administración no cubre una plaza fija con un trabajador fijo en un tiempo determinado, perdería esa plaza. "Entenderemos que no la tiene como imprescindible", ha dicho el ministro, defendiendo ese 'castigo' como "elemento de presión". En todo caso, ha dicho que se asegurarán facilidades, como una distinción de qué puestos son fijos y cuáles no, y mecanismos alternativos y temporales para recuperar plazas.

PROMOVER LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO INTERINO

Por otro lado, el ministro ha asegurado que aprobará nuevos procesos de estabilización del empleo, regulando la ampliación de los mismos, y que en ellos deberán promoverse la estabilización con carácter fijo de personal interino que desarrolla de forma permanente funciones de tipo estructural.

"Si una persona está en una Administración haciendo una labor que es permanente, lo normal es que lo desarrolle desde un contrato fijo", ha afirmado Iceta, que ha apostado por "que se tenga muy en cuenta experiencia de aquellos que llevan trabajando para la Administración durante muicho tiempo". El ministro ha reconocido que los sindicatos le piden "equilibrio" y "no una especie de coladero" que pueda causar "agravio" con aquellos que superaron una oposición.

Asimismo, también ha defendido "una internalización de servicios" que ahora están subcontratados. "Hay servicios que cuando se externalizan acaban costando más que si se desarrollan desde la Administración", ha explicado, poniendo como ejemplo también a la hora de estabilizar empleos a servicios como el de la limpieza, que realiza una labor de carácter estructural y permanente.

UNA PROPUESTA LA PRÓXIMA SEMANA Y ESPERA QUE ACUERDO ANTES DE VERANO

El titular de Función Pública ha detallado además que trasladará a comunidades autónomas y a la FEMP sus propuestas contra la temporalidad el próximo jueves 25, en una reunión de la Comisión coordinadora de empleo público.

"El jueves 25 empieza el baile", ha dicho Iceta que, ha instado a los grupos de la oposición a colaborar en este acuerdo, que también deberá contar con los representantes de los trabajadores Función Pública. En todo caso, ha adviertido de que "si no hay acuerdo, lo que no va a haber es excusa".

Es más, ha fechado al verano el plazo que se marca para alcanzar un acuerdo en medidas contra la temporalidad: "Les ruego que permitan que en estos meses al verano alcancemos un acuerdo tanto para la reforma del Estatuto como del contenido de la OPE, que no podemos paralizar", ha dicho. En junio, ha informado el ministro, se lanzará la nueva Oferta Pública de Empleo.

REPENSAR LAS OPOSICIONES Y FIGURA DEL DIRECTIVO PÚBLICO

Además de la temporalidad, el titular de Función Pública ha mencionado el envejecimiento como otro de los retos de la Administración, y ha defendido "repensar los mecanismos de selección y modernizar los perfiles profesionales en el empleo público", y que en las pruebas de acceso se "tenga más en cuenta la capacidad y aptitud y menos la habilidad memorística" de los opositores.

En este sentido, ha subrayado que esto no cuestiona los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad, pero sí contenidos o el carácter eliminatorio de determinadas pruebas "para hacer una valoración más global, justa y objetiva de las capacidades de cada persona".

FIGURA DEL DIRECTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, Iceta ha informado de una nueva Ley de Función Pública que espera aprobar a lo largo de este mismo año "que siente las bases de una reforma integral, profunda y ambiciosa del régimen de empleo público", con una organización de los recursos humanos "flexible" y "ágil en sus procedimientos".

Como una de sus novedades ha mencionado el desarrollo de la figura del directivo público profesional, un "elemento consolidado en el entorno europeo" y ya prevista en la regulación vigente, ha dicho, para la cual espera definir funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de desempeño y régimen de conflicto de intereses y cese.

EVALUACIÓN, LOBBYS, INCOMPATIBILIDADES Y EMPLEO EN LA 'ESPAÑA VACÍA'

Más proyectos normativos pasan por un proyecto de ley de evaluación de las políticas públicas, una reforma de la normativa básica en materia de incompatibilidades y la creación del registro obligatorio de 'lobbys' o grupos de interés, para la cual ha asegurado que ha dado instrucciones de acelerar sus trabajos.

También ha avanzado dos cambios normativos que su departamento aprobará este año: primero, el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia, prevista para la primera mitad de año, y también un decreto para regular el teletrabajo en la Administración y "dar soluciones en zonas de declive demográfico y a la cobertura de plazas en partes del territorio que suelen quedar vacantes".

TRANSFERENCIAS DE COMPETENCIAS A VARIAS CCAA

Durante su intervención, el ministro ha reivindicado la fase final en la que se encuentra la negociación con el País Vasco para transferir competencias importantes como la de Instituciones Penitenciarias tras su reunión con el Ejecutivo vasco.

Además, ha explicado que en la actualidad el Gobierno también tiene negociaciones abiertas para transferir competencias a Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias y las últimas peticiones que ha hecho la Xunta de Galicia.

En lo que respecta a la Política Territorial, Iceta ha insistido en gran parte de su discurso en apostar por la cooperación y la coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales desde un prisma federalista.

"Un federalismo que ha de aunar autogobierno y gobierno compartido. El federalismo es cooperación, por ello vamos a reforzar los mecanismos de coordinación, cooperación y cogobernanza entre el Ejecutivo, las Comunidades Autónomas y las entidades locales", ha subrayado Iceta.

REVERTIR EL RECORTE DE COMPETENCIAS DE LA LRSAL

Iceta también ha querido hacer una mención especial al papel de los ayuntamientos y las entidades locales en la reactivación económica del país por la crisis del coronavirus y, por ello, ha mostrado su predisposición a revertir el recorte de competencias que, a su juicio, trajo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

En este contexto, ha agradecido el trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que ha dicho que la idea del Ministerio que dirige es que esté presente en más conferencias sectoriales.