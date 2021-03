Así es Manuela Falcó Corsini, la sobrina 'favorita' de Tamara Falcó apasionada del arte y la moda

Se está preparando para sus estudios universitarios, dado que no ha terminado aún los estudios de educación secundaria, pero eso no ha impedido que Manuela Falcó Corsini ya haya deslumbrado a propios y extraños con su primer posado, que no ha sido uno cualquiera, sino en una entrevista concedida a la revista ¡Hola! Fashion.

Es la hija mediana del reconocido banquero Manuel Falcó (y por tanto nieta de Carlos Falcó, quien fuera marqués de Griñón y del que se cumple este sábado un año de su fallecimiento) y de su mujer, Amparo Corsini Montero, quien está ligada a la rama de constructores y fundadores del imperio Corsán.

Es, obviamente, la sobrinísima de Tamara Falcó y parece ser que ha heredado de la ganadora de Masterchef Celebrity el título de joven promesa de la familia, al menos en el mundo de la moda, a juzgar por las imágenes con las que la publicación ha acompañado sus primeras palabras sobre su familia y sus aficiones.

Manuela es una apasionada del mundo del diseño y estilos de vida, aunque su futuro está enfocado a otro ámbito. "En septiembre empezaré [la carrera de] Historia del Arte, quizá, en Escocia", explica en declaraciones recogidas por Vanitatis.

La joven, que vive a caballos entre Madrid, donde nació, y Londres, donde reside junto a su familia (no por nada su padre fue calificado por el diario británico Financial Times como uno de los 10 inversores más influyentes de Europa), asegura que también le gusta mucho "la literatura y escribir", razón por la que no descarta en el futuro -de hecho es un deseo- seguir formándose "por ese camino".

Precisamente detalla en la publicación algunos de sus planes londinenses favoritos, entre los que destaca pasarse horas rebuscando entre la ropa más vintage en las tiendas de Notting Hill, pasión que ha heredado a buen seguro de su madre, reconocida por su elegancia, confesando que para ella es una suerte "coger cosas prestadas de su armario".

Manuela, que obviamente es consciente de su posición privilegiada, asegura que tiene un estilo definible como "sencillo, un poco masculino y sin muchas estridencias", lo que recuerda bastante a su tía Tamara, para quien la joven solo tiene buenas palabras.

"Me encanta pasar tiempo con ella y, sí, ejerce bastante de tía. Es muy cariñosa y divertida... Y siempre tiene los mejores trucos de belleza", desvela Manuela, que suscribe palabra a palabra el cliché de que la familia es lo primero: "Es mi referencia en la vida, un lugar donde siempre me esperan y un apoyo incondicional".

Precisamente por eso se acuerda tanto, y estos días más si cabe, de su abuelo Carlos, que le legó un leit motiv vital que ya nunca olvidará: "De él he aprendido la importancia de saber rodearse de las cosas pequeñas que te hacen feliz: un paseo por el campo, una buena comida con una copa de vino o escuchar una canción que te guste"