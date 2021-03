Aprobada una propuesta que pide anular las inmatriculaciones de la iglesia donde no se acredite el título

En concreto, se pide que en el "plazo improrrogable de tres meses traslade a esta Cámara las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica -en cualquiera de sus denominaciones- al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario".

La misma busca también que "en seis meses desde la aprobación de estaproposición no de ley, habilite los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural-religioso de dominio público, establecer los procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares".

No ha salido adelante, un punto de la propuesta - apoyada únicamente por el Grupo Mixto (secciones de Podemos e IU) para que "en tres meses se ordene la cancelación por nulidad insubsanable detodos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al artículo 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española, por inconstitucionalidad".

Moreno, en la defensa de su propuesta, ha recordado que estas inmatriculaciones "más de 100.000 propiedad, la mayoría de ellas sin contenido religioso, sino que son terrenos rústicos, urbanizables, edificios que, a lo largo de los años, y con utilización de su condición entonces de autoridad pública, que dejo de tenerla cuando se aprobó la Constitución, al aprobar la separación de poderes, se atribuyeron múltiples propiedades cuestionando y conculcando la legalidad vigente".

Ha señalado que "no se trata de quitarle todas las propiedades a la iglesia católica sino de anular las inscripciones que no cumplen la legalidad vigente". La portavoz de IU ha asegurado que "se trata de saber si quieren estar con el progreso o con la iglesia; estar con las normas franquistas o preconstitucionales o quieren estar con la igualdad de derechos de cada una de las personas de este país, con independencia que sean iglesia o no".

"RODEAR EL TRABAJO DE LA JUSTICIA"

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alberto Reyes, ha apuntado que la propuesta "trata de atajar o de rodear el trabajo de la justicia, pidiendo que el poder legislativo que pida al ejecutivo hacer algo que le corresponde al poder judicial", que "justifican que con la marabunta de asientos a los afectados, colapsaría la justicia". En este punto, ha reclamado que lo que se debe hacer es "dotarla de medios".

El parlamentario de la formación 'naranja' ha recordado que su partido "defendemos la existencia de un estado aconfesional, en el que no haya privilegios, ni para la iglesia, y si tiene que pagar el IBI, que lo pague".

A continuación, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Martín, se ha mostrado en contra de la propuesta porque "hasta el Gobierno socialista de España, la parte de Pedro Sánchez, defiende que el proceso ha sido legal y hay cauces para quien no lo considere así".

Además, ha destacado que en la situación en la que está el país "hay cosas más importantes como levantar un país que tanto el Gobierno de Sánchez como el de La Rioja están llevando a la ruina".

Por su parte, la parlamentaria del PSOE, Graciela Loza, ha manifestado que "no es un asunto menor" recordando que "está en juego el patrimonio histórico del país", y que su formación "desde hace años ha estado trabajando porque fuese competencia del Gobierno dar una información transparencia, rigurosa y veraz sobre este tema".

REPARTO FONDOS EUROPEOS

Los votos de los Grupos Parlamentarios Socialistas y Mixto - secciones de Podemos e IU- han rechazado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, argumentada por la parlamentaria Catalina Bastida, por lo que solicitaban al Gobierno "a condenar la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos".

Además, pedía "rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las entidades locales participen en los fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1 por ciento del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID-19".

También, ha pedido acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos para la reconstrucción en, al menos, un 14,6 por ciento -20.000 millones de euros- que "equivale al porcentaje de gasto público querepresentan las entidades locales dentro del gasto público de la nación".

Bastida ha acusado al Ejecutivo central de ser el que "menos interés municipalistas", hasta el punto de ser "los más perjudicados en el reparto" de los fondos europeos, al tiempo que le ha exigido que "rectifique esa afirmación errónea de que los Ayuntamientos no estaban preparados, ni tampoco tenía capacidad intelectual" para desarrollar esos fondos, cuando las entidades locales "ya gestionan muchos servicios" por lo que "saben gestionar en perfectas condiciones".

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha afirmado que "no resulta creíble" el PP, ya que "han tenido oportunidad de hacerlo, pero en 24 años han desarrollado un seguidismo de Montoro y de la estabilidad presupuestaria de Rajoy". En este punto, ha señalado que "a pesar de compartir algunos puntos" es el momento de "pelear porque los fondos lleguen a las autonomías de la mejor manera posible, y que lleguen en forma de proyectos".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha recordado que su formación "es la única que ha presentado una enmienda a la totalidad" en el reparto de estos fondos, para evitar que "se de plenos poderes al Gobierno", y sobre todo "cambiar criterios de opacidad o de reparto partidistas". "Es importante que las entidades locales puedan presentan proyectos y es una gran oportunidad" por lo que "no cometamos errores del pasado e involucremos a todos para que salgan las cosas como deben salir".

La parlamentaria socialista, Nuria del Río, en su intervención, ha reconocido que el municipalismo "va a tener voz y voto, a través de la FEMP", recordando que el "Plan de Recuperación es de país, pero las entidades locales formarán parte del diseño y de la gestión". De ahí, que haya pedido "prudencia" y sobre todo "respeto a la autonomía de las entidades locales", para concluir señalando al PP que "no sabe el funcionamiento de los fondos europeos".

En su intervención, Del Río también ha señalado a los 'populares' que "es una tragedia" lo ocurrido en Murcia al no prosperar la moción de censura, y "otorgar educación a Vox", que ha sido contestado por Bastida indicando que "tragedia en La Rioja es entregar transparencia a Podemos".