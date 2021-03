El Tribunal Supremo rechaza reabrir Madrid durante el puente de San José

La Comunidad de Madrid seguirá cerrada perimetralmente este puente de San José. Así lo ha dictado este jueves el Tribunal Supremo, al denegar la suspensión cautelarísima del decreto de la Comunidad que establecía el confinamiento de la región, una medida que había solicitado Vox.

La formación recurrió este miércoles la orden de la presidenta, que se publicó en el boletín oficial de la región la semana pasada, tras anunciar Madrid que acataba el acuerdo al que llegó el Consejo Interterritorial de Salud para cerrar todas las autonomías durante los periodos festivos.

Vox había solicitado la suspensión "inmediata" de este decreto porque España no podía "detenerse". Los magistrados del Supremo, sin embargo, no han apreciado las razones de especial urgencia que deben sustentar la adopción de medidas cautelarísimas. Sobre todo, apuntan fuentes jurídicas, porque el decreto impugnado se publicó el 13 de marzo y el recurso no se ha interpuesto hasta el día 17.

Tras desestimar la suspensión cautelarísima, el tribunal ha acordado tramitar el incidente como medida cautelar ordinaria, pero sin agotar el plazo máximo de 10 días que permitiría la ley para la presentación de alegaciones por la Comunidad de Madrid y la Abogacía del Estado, plazo que se limita hasta las 14.00 horas del martes 23 de marzo.

El motivo es resolver la cuestión antes de la Semana Santa, ya que el momento en que se ha interpuesto el recurso de Vox no ha permitido hacerlo antes del puente de San José. Por lo tanto, el cierre durante el próximo periodo vacacional está pendiente de lo que decidan la próxima semana los magistrados del Supremo en el marco de este proceso.

Precisamente el marco de estos cierres perimetrales, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido este jueves una carta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para pedirle que la Policía Nacional y la Guardia Civil velen especialmente por el cumplimiento de las restricciones sanitarias durante estos confinamientos autonómicos.

🔴 Solicitamos la colaboración activa de la @policia y la @guardiacivil en las zonas con alta incidencia de COVID-19.



👉 Así se lo ha pedido @eruizescudero a @DGobiernoMadrid. pic.twitter.com/c1btwdCMsn — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) March 18, 2021

En la misiva, Ruiz Escudero expone que los cierres pueden provocar "una mayor concentración y movilidad de ciudadanos" en el interior de la región, como ya sucedió durante el cierre en los puentes de noviembre y diciembre, y con ellas una evolución adversa de la pandemia.

Este jueves, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha advertido que el puente de San José y la Semana Santa "van a influir en la evolución de la pandemia", pero ha vaticinado que aunque pueda haber un "repunte" de casos, la repercusión sobre el sistema sanitario será "menor que la de enero".