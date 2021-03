El centre de València camina amb pas decidit cap a la seua conversió en zona de vianants

Les places més emblemàtiques del centre de València caminen amb pas decidit cap a les seues projectades reformes per als vianants. Si aquest dimecres va rebre llum verda l'anhelada reurbanització de la plaça de la Reina, que començarà d'ací a unes setmanes després d'un tortuós recorregut burocràtic marcat per l'embós derivat de la interposició de recursos, també s'ha aplanat el camí per a l'entorn del Mercat Central (places Ciutat de Bruges i del Mercat).

Segons han informat des de la Regidoria de Desenvolupament Urbà, cap empresa ha recorregut l'adjudicació a Pavasal, per la qual cosa les obres en aquest enclavament, amb un alt valor patrimonial, començaran aquesta primavera. D'aquesta manera, totes dues obres coincidiran en el temps, si bé és cert que el projecte de conversió en zona de vianants de l'entorn de la Llotja, el projecte de la qual va partir de la Generalitat, s'ha tramitat amb més celeritat en el seu recorregut administratiu.

Amb aquestes actuacions, el centre de la ciutat canviarà radicalment en convertir en zona de vianants l'eix que va des de la plaça de l'Ajuntament (ja retornada als vianants en la seua major part mitjançant una actuació d'urbanisme tàctic) cap a la Llotja i el Mercat Central, d'una banda, i en sentit cap al cor històric de la ciutat, fins a la plaça de la Reina, al costat de la catedral i la torre campanar del Micalet d’una altra .

En el primer cas, s'invertiran 4,8 milions d'euros (sense incloure el 21% d'IVA) per a reurbanitzar, en el termini d'un any, l'entorn de la Llotja, el Mercat Central i l'església dels Sants Joans. Per a la vicealcaldessa i responsable d'Urbanisme, Sandra Gómez, es tracta d'una "magnífica notícia" perquè el projecte "posa en valor les nostres principals joies patrimonials".

A la millora del paisatge urbà amb nous paviments i arbratge s'afegirà una zona de jocs en la plaça Taula de Canvis. Segons ha afegit, "al començament de 2022 podria estar finalitzada una de les intervencions urbana més importants de la ciutat".

A més, els diferents paviments que s'inclouen en el projecte acompanyaran els recorreguts de les persones i es dotarà d'un entorn adequat a cadascun dels elements patrimonials. "En el cas de l'entorn del mercat es pavimentarà amb llamborda recuperada com a element de connexió amb la memòria històrica", va detallar Gómez.

Quant a la plaça de la Reina, la reurbanització de l'enclavament i la reforma integral del seu aparcament subterrani suposaran una inversió de 8,9 milions d'euros (IVA no inclòs). El disseny del despatx d'arquitectura de José María Tomás, corredactor del projecte al costat d'Antonio Escario en el marc de la unió d'empreses guanyadora del concurs d'idees, combinarà els usos diari, religiós, hostaler i fins i tot el pas de l'Ofrena fallera.

La nova plaça comptarà amb 92 arbres i tindrà 13 palmeres, més les dues existents, 150 arbustos i 320 metres quadrats d'espècies aromàtiques d'espècies mediterrànies.

La major part del paviment serà de calcària (10.000 metres quadrats) i 1.028 m² de granit antilliscant. A més, hi haurà contenidors soterrats, un quiosc, una parada de taxis (d'eixida, al carrer de la Mar) i una altra de càrrega i descàrrega. La il·luminació es trobarà tant en punts de llum en el sòl com en pals zenitals. També hi haurà sistemes de polvorització d'aigua i tendals desmuntables per als períodes de més calor, així com dues fonts.

Menys cotxes i autobusos

La reforma de les places del centre no sols traurà el trànsit privat, els cotxes, d'aquestes, sinó també els autobusos. Després de l'últim redisseny de la xarxa de l'EMT, els combois circulen per la ronda interior (Colón, Xàtiva...) i al centre històric s'accedeix amb la nova línia C-1.