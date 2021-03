El CSIC verifica la ventilació contra la covid-19 del Museu de les Ciències i l'Hemisfèric amb monitoratge de dades

L'estudi ha consistit en la presa de dades massives de CO2, temperatura i humitat durant 15 dies en diferents espais del Museu de les Ciències i de l'Hemisfèric, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Per a açò, s'han instal·lat mesuradors de CO2 en diverses exposicions i sales del Museu de les Ciències i l'Hemisfèric.

Els resultats mostren que, amb els aforaments actuals de visitants, "mai es van sobrepassar els nivells de CO2 que indiquen mala ventilació" i que són considerats com a indicador indirecte de major risc de contagi per covid-19. En concret, les sales es van mantindre en tot moment "molt per sota" del límit recomanat de 700 ppm de CO2.

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, que ha conegut aquest dijous el sistema instal·lat, ha destacat "la importància d'aquest tipus de sistemes per a aportar seguretat als visitants a museus en el context actual".

El sistema es basa en el treball realitzat per la investigadora d'IDAEA-CSIC Mari Cruz Minguillón per a adaptar les guies de ventilació de la Universitat de Harvard i els estudis realitzats en centres educatius de la Comunitat Valenciana per l'Associació Mesura.