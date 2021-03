Piers Morgan bate el récord histórico de quejas en Reino Unido al recoger más de 57.000 por sus críticas a Meghan Markle

Piers Morgan continúa dando que hablar por las críticas que vertió contra Meghan Markle en Good Morning Britain a comienzos de este mes de marzo, y por las que tuvo que presentar su dimisión de ITV. La actitud del rostro televisivo enfadó a la audiencia, que continúa quejándose y tachándolo de racista.

Tanto es así que Morgan ha batido récord histórico de quejas en la televisión británica. En concreto, la Ofcom, el organismo regulador de Reino Unido, contabilizaba este miércoles un total de 57.121, según informaDeadline.

El polémico periodista cuestionó que la duquesa de Sussex hubiera pensado en quitarse la vida, tal y como ella misma confesó en su controvertida entrevista con Oprah Winfrey.

"No me la creería ni aunque me leyera un informe meteorológico y el hecho de que provocara este ataque contra nuestra familia real creo que es despreciable", opinó el presentador.

Asimismo, el comunicador se mantiene en su posición, pues, a través de sus redes sociales, continúa negando la veracidad a las "chorradas" de Markle. Y esto no es todo, ya que también ha atacado a la CBS después de que criticasen el carácter racista de sus palabras.

Pocos días después de los ataques a la mujer de Harry de Inglaterra, la Ofcom ya había recibido más de 41.000 quejas de telespectadores disgustados con lo ocurrido, según recogía Sky News.