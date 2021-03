Cvirus.-Oltra diu que la suspensió d'AstraZeneca "no compromet el procés de vacunació", el qual segueix amb altres vials

"Amb la resta de vacunes segueix el procés de vacunació normal. Les que estan al nostre abast són Pfizer i Moderna", ha apuntat. Així, ha assenyalat que "l'important és vacunar a quanta més gent al dia millor" perquè d'aquesta manera "abans s'arribarà protegir a tota la població".

Oltra, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després del ple del Consell preguntada per la suspensió de la vacunació amb aquest laboratori, ha assenyalat que en el cas de la Comunitat Valenciana es va paralitzar "quan els organismes oficials" ho van determinar.

En aquest sentit, ha manifestat que organismes com l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Europea del Medicament "desaconsellen paralitzar la vacunació, entre altres coses, perquè és més perillós no estar vacunat que els possibles efectes adversos que es donen d'una manera molt residual".

Mónica Oltra ha comentat que suspendre el dosatge d'AstraZeneca ha sigut una mesura del "Ministeri de Sanitat de forma preventiva" adoptada aquesta setmana i ha destacat que "des de la Conselleria de Sanitat s'ha preparat un protocol on es descriuen possibles símptomes i les proves diagnòstiques a realitzar" davant possibles efectes secundaris després del dosatge de vials d'aquesta marca.

Respecte als casos de policies que s'estan analitzant per a determinar efectes secundaris després de l'administració de vials d'eixe laboratori, ha confirmat que s'estan estudiant i ha asseverat que "el que se sap és que no eren del lot que en principi s'havia paralitzat" sinó "de lots diferents". No obstant açò, ha insistit que s'està "analitzant tota la informació" i ha dit que es tindran conclusions quan finalitze eixa anàlisi.