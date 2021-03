Ribó defèn que Compromís "ha d'avançar" i constituir-se com una federació de partits

L'alcalde de València i coportaveu de Compromís, Joan Ribó, ha considerat que la formació "ha d'avançar" i constituir-se com una federació de partits per a deixar de ser una unió "merament electoral", per la qual cosa ha apostat per explorar aquesta via "a poc a poc i amb tranquil·litat".