Cvirus.- Oltra destaca que la suspensió de les Falles suposa no celebrar cap acte faller: "No estem per a festes"

Oltra s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior al ple del Consell, preguntada per si el Govern valencià considera convenient la suspensió dels actes fallers programats en alguns municipis com ofrenes o castells de focs artificials tenint en compte que no se celebren Falles per la Covid-19 i que se segueix estant en pandèmia.

La responsable autonòmica ha agregat que per a complir eixa premissa de no celebrar aquest tipus d'esdeveniments està ajudant aquesta jornada la pluja, la qual té efecte dissuasori. "Pareix que tenim com a aliat l'oratge en aquest moment com a efecte dissuasori de la possible celebració de qualsevol acte que supose aglomeració de persones i que supose posar la salut i la vida en risc", ha exposat en aquest sentit.

Així mateix, preguntada per si la menor incidència de la Covid-19 que registra en l'actualitat la Comunitat Valenciana pot generar una sensació de tranquil·litat o confiança incerta entre la població, Mónica Oltra ha subratllat que no ha de donar-se eixa confiança perquè s'està davant un virus "molt traïdorenc".

"Que tinguem la incidència més baixa d'Espanya no ens ha de portar a confiar-nos. Aquest virus és molt traïdorenc. Hui tenim la incidència més baixa d'Espanya però fa dos mesos teníem la més alta", ha respost, alhora que ha ressaltat que açò "no se'ns pot oblidar".

Referent a açò, ha agregat que s'ha de recordar que fa dos mesos a la Comunitat Valenciana hi havia "més de cent persones mortes al dia", una xifra que equivalent a "dos autobusos" de passatgers, i un índex de contagis per sobre de 1.400 persones per 100.000 habitants.

"Aquest virus baixa però quan decideix escalar, escala a una velocitat enorme i amb una pèrdua de vides i de salut associada amb un impacte de molt de dolor en moltes famílies", ha insistit la vicepresidenta, qui ha precisat que "són els nostres comportaments els que determinaran que seguim en una incidència baixa, que avance el procés de vacunació i que puguem avançar cap a l'horitzó desitjable d'aconseguir la immunitat de grup".

Mónica Oltra ha declarat, en conseqüència, que no pot haver-hi "cap excés de confiança" i ha assegurat que les festes es faran "quan puguem". "Tots tenim ganes", ha asseverat.