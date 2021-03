Unidas Podemos advierte a Sánchez de que "tendrá que cambiar de socios" si no accede a regular los precios del alquiler

Un día después de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentase a Unidas Podemos la que esperaba que fuera su última propuesta para llegar a un acuerdo sobre la Ley de Vivienda, la regulación del precio del alquiler no solo sigue enconada en la coalición, sino que se ha convertido directamente en un elemento del que dependerá la mera supervivencia del Ejecutivo o al menos su capacidad de aprobar leyes en el Congreso.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha advertido al ala socialista del Ejecutivo que "no cumplir un acuerdo de Gobierno que se firmó ante los cuidadanos es faltar al respeto a los ciudadanos", que es algo que Unidas Podemos "no va a consentir". Poco después, la ministra de Igualdad, Irene Montero, añadía que la Ley de Vivienda debe limitar el precio de los alquileres a menos que los socialistas decidan "cambiar de socio" de Gobierno y aliarse con el PP.

De esta forma, los desacuerdos en torno a la Ley de Vivienda -que Iglesias quiere dejar 'cerrada' antes de salir del Gobierno para convertirse en candidato electoral en Madrid- amenazan ya con una ruptura en el Gobierno y en las mayorías parlamentarias, justo un día después de que Ábalos insistiera en dar incentivos fiscales a los caseros por rebajar voluntariamente los alquileres en lugar de acceder a herramientas más coercitivas.

Por una parte, Unidas Podemos insiste en que dar facilidades a los propietarios para que voluntariamente decidan hacer rebajas a sus inquilinos no supone limitar los precios del alquiler, de modo que se incumple el acuerdo de coalición. Por la otra, Ábalos insiste en bonificar y no castigar a quien lo no haga y las vicepresidentas primera y tercera, Carmen Calvo y Nadia Calviño, se han manifestado sin fisuras al lado del ministro socialista, frente a las advertencias de Iglesias y Montero de que hasta la coalición está en peligro.

En medio de las declaraciones, fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que seguirán trabajando con Unidas Podemos y apuntan a una nueva reunión la semana que viene, después de que la de este miércoles se saldara con un nuevo fracaso para llegar a un acuerdo. No concretan, sin embargo, si en los "espacios para converger" que Ábalos asegura que todavía existen finalmente accederá a ofrecer algo distinto a beneficios fiscales para los propietarios, en un esquema voluntario.

"Lo que se firma, se cumple", ha advertido Iglesias este jueves en la sede de su Vicepresidencia, ante sindicatos y empresarios durante la firma del acuerdo sobre el Plan de Choque de la Dependencia. "Un Gobierno no es de izquierdas cuando incumple los compromisos de izquierdas firmados ante la ciudadanía".

"La libertad en una sociedad democrática no es la libertad de imponer alquileres abusivos, no hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional", ha añadido.

La ministra de Igualdad ha avisado a Ábalos de que una propuesta como la que les presentó este miércoles no saldrá adelante a menos que el PSOE quiera "cambiar de socio" para aprobarla con los votos del PP. Pero no con el suyo o el de ERC, Más País o EH Bildu, que también exigen topes a los precios.

Además la presión por parte de Unidas Podemos se traslada también a la calle. El Sindicato de Inquilinos ha convocado concentraciones ante la Delegación del Gobierno de 15 ciudades para el sábado que viene y Podemos de la Comunidad de Madrid -el partido regional por el que Iglesias concurrirá como candidato a las elecciones del 4 de mayo- ha lanzado un llamamiento a adherirse a estas protestas.

"Apoyamos sus reivindicaciones y animamos a la militancia a participar en la manifestación que tendrá lugar en Madrid", ha lanzado el partido.

Nueva reunión

En la parte socialista del Ejecutivo, el agravamiento de las relaciones con Unidas Podemos a cuenta de la Ley de Vivienda se ha vivido este jueves con una doble vertiente, la intención de seguir negociando pero también la advertencia de que el PSOE es el socio mayoritario de la coalición.

Por una parte, Ábalos ha aclarado que sigue habiendo margen para la negociación, en una reunión la semana que viene. Pero también ha insistido en su propuesta para bonificar fiscalmente a los propietarios, respaldado por Calvo y Calviño, la ministra de Asuntos Económicos a la que se atribuye la escucha permanente de los fondos de inversión y grandes tenedores para descafeinar la norma. Han asegurado que la última propuesta cumple el acuerdo de coalición y han recordado que Unidas Podemos es el socio minoritario del Gobierno.

El ministro de Transportes ha asegurado que aún hay "espacios para converger" con Unidas Podemos y no ha dado la negociación por "liquidada". Sin embargo, ha defendido su propuesta de este miércoles, que los morados rechazaron de plano y ha asegurado que el Gobierno tiene la "voluntad de cumplir" el pacto. Mediante instrumentos para "influir sobre los precios del alquiler", no para provocar una bajada efectiva de los precios, como exigen los de Iglesias.

Según ha dicho, su objetivo es "conseguir bajar los precios sin desanimar la oferta, que es muy importante" mediante un instrumento, la bonificación fiscal, que en su opinión supone "distribuir los beneficios, no someter a nadie". Por el contrario, Unidas Podemos cree que dar rebajas del IRPF para los propietarios muy superior a la bajada de precio que estarán obligados a hacer a cambio es utilizar recursos públicos para que los contribuyentes asuman las rebajas de los preciso del alquiler.

Menos condescendientes con Unidas Podemos se han mostrado Calvo y Calviño. La vicepresidenta primera ha considerado que cumplir el acuerdo de coalición se empieza por "sentarnos a trabajar sobre los contenidos". "Eso es estar ya cumpliéndolos".

Una vez más, ha recordado a Unidas Podemos que el PSOE es el socio mayoritario de la coalición y que, como tal, los socialistas tienen la "enorme responsabilidad de saber interpretar bien qué está ocurriendo en la sociedad española, de tomar decisiones ponderadas y responsables".

Calviño, por su parte, ha asegurado que la propuesta de Ábalos es "muy razonable para cumplir con el acuerdo de gobierno" y ha calificado de "absurdo" que se la identifique como la representante de los 'fondos buitre' dentro del Ejecutivo.