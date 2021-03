Por qué confiar en un aspirador de mano de 30 euros para conseguir un coche impoluto: ¡tiene 11.000 valoraciones!

Por mucho que nos apasione subirnos a nuestro coche para perdernos por carreteras y parajes de un encanto especial, cuando llega el momento de limpiar nuestro amor por el motor (casi) se desvanece. No es de extrañar porque conseguir un vehículo impoluto puede convertirse en toda una odisea en la que, además de tiempo, hacen falta buenas dosis de paciencia. Aunque, ¿acaso hay algo más placentero que un coche huela a nuevo? Y eso solo se consigue con una sesión intensiva de mimos y cuidados en la que incluso apostemos por reparar las pequeñas rayas y arañazos que podamos haberle hecho a la carrocería.

Contar con buenos utensilios para llevar a cabo esta limpieza exhaustiva también es importante para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible y, para no echar todo nuestro esfuerzo a perder, tener un organizador de maletero nos ayudará a mantener este orden durante más tiempo. Así que, cuando nos dispongamos a limpiar nuestro vehículo nos daremos cuenta de que no hay rincón del interior en el que no se haya colado tierra, polvo, migas y una gran carga de suciedad difícil de eliminar, aunque sacudamos las alfombrillas.

En este sentido, los aspiradores de mano pueden ser de gran ayuda para eliminar hasta la última mota del interior de nuestro coche. Lo mejor de todo es que, dado su tamaño compacto, podemos llevarlo siempre encima y evitar que la pereza nos invada al tener que ir a un sitio específico para aspirar. En 20deCompras hemos dado con uno de los modelos más populares que, de hecho, cuenta con más de 11.700 valoraciones y la etiqueta Amazon’s choice. ¿Quieres descubrirlo?

El aspirador de coche con casi 12.000 valoraciones. Amazon

Lo mejor de este producto

El tamaño perfecto para el coche. Su boquilla principal y el resto de accesorios que incluye no solo son perfectos para aspirar y limpiar todos los rincones de nuestro vehículo, el diseño general de este dispositivo compacto lo hace perfecto para guardar con comodidad en el maletero y asegurar que en todo momento está disponible para acabar con las miguitas de la merienda o las pisadas de polvo después de una jornada campestre.

Sin cables y con autonomía. Para evitar que solo podamos usarlo si tenemos cerca una conexión a la corriente, este aspirador de mano funciona con una batería de 2200mAh, dándonos total libertad de movimiento y tiempo suficiente para acabar con la suciedad superficial.

Un filtro potente. Para asegurar una buena limpieza, este 'gadget' cuenta con un filtro HEPA capaz de atrapar partículas pequeñas y, además, compatible con el agua: se puede lavar fácilmente con el grifo a poca potencia para reutilizarlo durante más tiempo.

Ante todo, versátil. Adaptarse a los recovecos del coche es una de las funciones principales de este aspirador y, por ello, incluye varios accesorios extras con los que lograr alcanzar toda la suciedad. Dispone de un cepillo para el pelo de las mascotas, una boquilla para sitios reducidos y un tubo de extensión para limpieza de rincones difíciles.

