El patinete eléctrico de Xiaomi, 100 euros más barato en Fnac: este es el momento de sumarse a la movilidad 'eco'

La movilidad urbana cada vez tiene más de sostenible... ¡y eléctrica! Los vehículos de uso individual no paran de crecer en popularidad, pues ahorran tiempo (sobre todo si se trata de aparcar) y son fáciles de manejar por la ciudad. Una opción a la que cada vez menos personas se resisten y que tiene como indiscutible protagonista al patinete, aunque, todo sea dicho, el precio de estos gadgets aún no está al alcance de muchos bolsillos, por lo que en fiestas de las rebajas de la talla del Black Friday se dispara su compra. Pero, ¿quién dijo que no hubiese buenas ofertas a lo largo del año? En Fnac, ahora, tienen una para Xiaomi.

En la versión online, el ecommerce ha rebajado un 22% el Mi Electric Scooter 1S, descuento que se traduce en 100 euros en el carrito de la compra. Una buena oportunidad para sumarse a la movilidad eco y disfrutar de las prestaciones más punteras de este modelo, como sus 30 kilómetros de autonomía o la disponibilidad de varios modos de conducción que se adaptan a las necesidades y exigencias del usuario. ¿Quieres conoces más características? ¡Pues sigue leyendo!

Este patinete puede salir 100 euros más barato. FNAC

Las prestaciones clave de este modelo

Este es uno de los modelos de la marca más populares y no es de extrañar porque ofrece muy buenas prestaciones. Por un lado, gracias a su potencia de 250W es un dispositivo perfecto hasta para trayectos con pendientes elevadas. Además, su autonomía es otro de sus puntos fuertes, puesto que ofrece hasta 30 kilómetros y una velocidad de 25km/h. Cuenta con una pantalla donde informa, entre otros datos, de la velocidad, que puede ajustarse en tres modos: rápido, paseo y modo peatón para ir más despacio. Respecto a la seguridad, dispone de un doble freno delantero y trasero y unos neumáticos de 8,5 pulgadas para evitar baches. También incorpora reflectores delanteros, laterales.

En cuanto a su diseño para aquellos que, además de por la movilidad ‘eco’, apuestan por una estética cuidada, continua la línea de la marca, aunque su peso llega a los 12.5 kilos. Asimismo, incorpora el protocolo IP54 para resistir al polvo y a las salpicaduras. Sus mangos también han sido modificados, puesto que ahora son de goma y más resistentes. En cuanto al tiempo de plegado, en tres segundos podemos tener el patinete listo para guardar.

