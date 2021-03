El CAC acoge la proyección de cortometrajes que forman parte de la décima edición de MyFrenchFilmFestival

La proyección de los cortometrajes tendrá lugar el 24 y 25 de marzo a las 19.00 horas en el salón de actos del centro. El aforo está limitado a 65 personas y requiere de inscripción a través de la plataforma en Evenbrite, según han recordado desde el CAC a través de un comunicado.

Así, el 24 de marzo se proyectará 'Rain rain run away' (2019) de Clémentine Carrié; 'The Glorious Acceptance of Nicolas Chauvin' (2018) de Benjamin Crotty, 26min y 'By a Hair' (2018) de Benjamin Crotty. También se podrá ver 'Diversion' (2018) de Mathieu Mégemont.

Un día más tarde, el 25 de marzo, será el turno de 'Ahmed's song' (2018), de Foued Mansour, y 'Magnetic Harvest' (2018), Marine Levéel.