Baleària incorporarà a la ruta Dénia-Eivissa-Palma el primer 'fast ferri' del món amb motors a gas natural

Baleària ha invertit 90 milions d'euros en aquest fast ferri amb capacitat per a 1.200 passatgers i 450 turismes. "Apostem per les Balears com a destinació amb el nostre nou vaixell almirall, un fast ferri pioner a nivell mundial pel que fa a sostenibilitat i innovació", ha explicat el president de la companyia, Adolfo Utor.