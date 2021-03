Cs no descarta a Malena Contestí como relevo de Aguado: "Está convencida de que se puede pactar a los dos lados"

La cúpula de Cs vería bien que Malena Contestí, que se incorporó a la formación de Inés Arrimadas procedente de Vox, concurriese a las primarias para encabezar la lista madrileña porque "se cree" el proyecto del partido, aunque solo podría concurrir si está empadronada en esta comunidad.

El portavoz adjunto de Ciudadados, Edmundo Bal, ha dicho de Malena Contestí que es una persona "convencida de que se puede pactar a los dos lados", con la derecha y con la izquierda, y que "se cree" y tiene fe el proyecto de Inés Arrimadas para la formación. Bal ha recordado que "cualquiera se puede presentar a las primarias del partido" pero que la ley electoral madrileña exige que todos los candidatos estén empadronados en la región antes del cierre del censo, y no sabe si esta es la circunstancia de Contestí o si sigue constando como residente en las Islas Baleares. El censo se cierra, en cualquier caso, antes de la convocatoria electoral.

Bal se ha pronunciado así después de que la propia Malena Contestí se haya mostrado dispuesta a presentarse y haya asegurado que desde hace un par de días y "de forma inesperada" recibió "bastantes llamadas de integrantes de Ciudadanos y de personas de la cúpula" para animarle a presentarse por Madrid.

"No hay decisión al respecto. Yo estaría dispuesta si así lo dispusiera el partido y así me lo pidiera"

"No se ha confirmado nada. No hay decisión al respecto. Yo estaría dispuesta si así lo dispusiera el partido y así me lo pidiera, por supuesto siempre con lealtad a su voluntad. Además soy consciente de que estas elecciones van a tener un cobre muy duro de batir. No será fácil pero me honra que me lo hayan pedido", dijo.

Contestí, cofundadora de Actúa Baleares, partido que se presentó en coalición con Vox en las elecciones de abril de 2019, solo estuvo unos meses en la Cámara Baja, durante la brevísima decimotercera legislatura (de mayo a diciembre de 2019). Dejó en 2019 Vox acusándolo de "extremista y antisistema" y fue fichada por Ciudadanos en octubre de 2020.

Aunque algunos dirigentes de Ciudadanos se han movilizado para plantear una candidatura alternativa a la de Ignacio Aguado a la Presidencia de la Comunidad, fuentes de la cúpula aseguran que apoyarán a este candidato si él quiere seguir adelante porque los plazos son muy ajustados y cambiar sería arriesgado.

Fuentes de Ciudadanos han descartado la candidatura del exconsejero Ángel Garrido -quien militó en el Partido Popular y llegó a ser presidente regional tras la salida de Cristina Cifuentes- así como la de Bal, quien está preparando el proceso de primarias.

Las primarias para elegir al candidato de Ciudadanos para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo serán el domingo o a principios de la próxima semana, y por el momento sólo Aguado y un militante de Las Rozas, Juan Carlos Bermejo, han manifestado públicamente su intención de presentarse.