Escrivá, ante las críticas, recuerda que tras las cifras de migración hay "realidades duras": "Hay dos bebés en la UCI"

Ante la comisión del ramo en el Senado, donde ha explicado las líneas de actuación de su departamento en los últimos meses, Escrivá ha señalado que los migrantes que llegan a España "encuentran la máxima acogida" por parte del Gobierno y ha criticado a la oposición por "distorsionar" la realidad.

Ha respondido así a las intervenciones de la senadora del PP y de los senadores de la Agrupación Socialista Gomera, de Coalición Canaria y de Comprimís, que han criticado su gestión en la crisis migratoria en Canarias.

La 'popular' Sofía Acedo, le ha acusado de rozar cifras similares a las de la crisis de los cayucos de 2006 y de no hacer caso de las "alertas" de ONG, Frontex o el propio PP, así como de tener "hacinados" a los migrantes en Canarias y Melilla. En este sentido, le ha reprochado que hable de centros de acogida cuando son "carpas" y le recrimina que los retornos no lleguen al 10%.

Los representantes canarios, Fabián Chinea y Fernando Clavijo, han lamentado que el Gobierno no haya hecho autocrítica sobre lo ocurrido en el archipiélago en donde, según han denunciado, se han visto muchas carencias en la atención de los migrantes. A juicio de Chinea, los cetros "no recogen condiciones acogida".

UNA SITUACIÓN "CON HISTORIA"

"Quieren convertir Canarias en la cárcel de la frontera sur", ha denunciado Clavijo, que ha explicado que son los vecinos quienes llevan mantas, medicamentos y comidas a los migrantes que el Ejecutivo, a su juicio, tiene desatendidos. En este sentido, le ha pedido que cumpla con las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo en un informe sobre este tema.

El ministro se ha defendido pidiendo que la crisis migratoria vivida el año pasado se analice en un contexto de pandemia. Así, sobre la comparativa con 2006, ha explicado que, entonces, "las fronteras no estaban cerradas" para las repatriaciones, ni la crisis económica en los países de origen era tan grave como la generada por la crisis sanitaria. "Son situaciones nuevas", ha apuntado.

Del mismo modo, ha llamado a la oposición a hablar de este tema recordando que "tiene historia" y que, aunque haya sobrepoblación, por ejemplo, en el CIE de Melilla, en donde en la actualidad, según han explicado, hay 1.100 internos en 800 plazas, cuando PSOE y Unidas Podemos llegaron a la Moncloa, acogía "a 2.000 personas".

También ha señalado que la Ley de Extranjería es del año 2000. "No nos hemos preparado para la gestión del fenómeno migratorio, lo estamos haciendo ahora nosotros en la pandemia y sobre la marcha con los mimbres que nos dejaron", ha indicado.

PLAN CANARIAS

También ha rechazado las acusaciones sobre el trato que se da a los migrantes en los campamentos y centros de Canarias. En este sentido, ha señalado que su Ministerio es "el primero" en pedir a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) que esté trabajando con ellos en las islas, para que aconseje y evalúe sobre esta atención en la que, además, trabajan hasta cuatro ONG. Según ha explicado, se siguen "los mejores estándares de calidad" tanto en instalaciones como en catering y otras materias.

Sobre el hecho que de haya personas que estén atendidas por vecinos, Escrivá señala que se tarta de un "campamento ilegal" montado delante del centro oficial de personas que no están dentro del sistema, no van a retornar y que, como un juez no lo ha determinado, tienen libertad de movilidad y, por tanto, el Gobierno "no puede hacer nada".

Para el responsable de Migraciones, el país aún recibiría a más gente sin las políticas preventivas que aplica en los países de origen y que, según ha explicado están "muy bien valoradas" en la UE.