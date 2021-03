Oltra destaca que la suspensión de las Fallas supone no celebrar ningún acto fallero: "No estamos para fiestas"

20M EP

NOTICIA

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha destacado este jueves que la suspensión de las Fallas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 supone no celebrar ningún acto fallero y ha indicado así que no se deben realizar eventos de este tipo. "Ya se dijo, no estamos para fiestas. La suspensión de las fiestas -falleras- determina que no se deben organizar estos actos", ha afirmado.