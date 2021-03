López Miras: "este Gobierno necesita de todos los que creemos e la Región y en la libertad"

En su última intervención en la segunda sesión del debate de la moción de censura antes de la votación, López Miras ha anunciado que va a solicitar de forma oficial que se retiren del diario de sesiones los "insultos" que los diputados de Cs, PSOE y Podemos "han realizado sobre miembros del Consejo de Gobierno, porque la Región no se merece pasar a la historia por un capítulo tan indigno como el de los insultos que hoy hemos visto".

"Hemos visto al secretario general del PSRM, Diego Conesa, fuera de sí, ido, ha perdido los papeles y ha demostrado que no puede ser más que líder de la oposición", según López Miras, quien cree que el líder socialista "ha intentado amedrentar, ha sido agresivo, indigno y ha usado las peores artes de las mafias contra los miembros del Consejo de Gobierno y ha hablado de corrupción cuando es el único imputado de la cámara".

Ha desmentido la versión de la marcha de Martínez Vidal del PP, y ha señalado que fue el Partido Popular el que "no contó con ella, se enfadó y buscó acomodo en otro partido".

En cuanto al diputado de Cs, Juan José Molina, ha lamentado que "se permite hablar de los votantes de la formación naranja, cuando el domingo hablaron a través de una encuesta seria y siete de cada diez votantes de Cs no querían esto para la Región".

"Sobre todo, la mayoría de la ciudadanía y de habitantes de la Región dicen que no debíamos haber llegado hasta aquí, que tienen un gobierno a su servicio, pero algunos no lo entendieron así; pensaron que el Gobierno tenía que estar a su servicio particular, y en el peor momento posible, en plena pandemia", ha remarcado.

A su juicio, Martínez Vidal y Conesa "se han retratado, han demostrado cuáles son sus prioridades y que la vida y el bienestar de los murcianos no lo es; es una pena, no para mí, sino para sus propios electores".

Ha criticado que la Región "atraviesa el momento más duro desde la Constitución del 78 y desde hace un año luchamos contra una pandemia que ha arrebatado la vida a 1.047 de los nuestros", y cree que "no debe existir una ocupación más importante de un gobierno que luchar sin descaso para que no haya una cuarta ola".

"Su intento, señor Conesa y Martínez Vidal, ha sido una auténtica irresponsabilidad, pero no le dedicaré más tiempo, es momento de mirar adelante y expresar la gratitud con todos aquellos que creemos en la libertad de esta propuesta frente al Gobierno armado de Pedro Sánchez".