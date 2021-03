El Gobierno foral impulsa un protocolo para reforzar la atención a la emergencia sanitaria desde Sos Navarra

El objetivo, ha detallado el Ejecutivo, es determinar y clarificar los procedimientos que se activan cuando se recibe una llamada de emergencia que sea una urgencia médica y requiera atención sanitaria con el fin de redundar en una mejora en la asistencia a la ciudadanía.

El protocolo determina, entre otras cuestiones, el procedimiento de actuación desde que se recibe una llamada y señala qué profesionales (médico de coordinación o enfermería de coordinación) han de realizar la atención según el contenido y características de la urgencia. También establece el procedimiento para la movilización de recursos, tanto en el caso de atención médica a domicilio como para la movilización de ambulancias según se considere urgencia vital, urgencia no vital pero no demorable, o urgencia no vital demorable.

Entre otras cuestiones se establece que las ambulancias del servicio de bomberos se movilizarán en caso de urgencia vital, en el caso urgencia no vital pero demorable solamente serán movilizadas si la red de ambulancias de Soporte Vital Básico o Avanzado (ASVB, ASVA) integradas en la Red de Transporte Sanitario Urgente de Navarra (RTSU) está ocupada, mientras que si la atención es programada o se puede aplazar, se movilizará la red de transporte sanitario y no se recurrirá a las ambulancias del servicio de bomberos.

Además, el protocolo establece criterios de seguimiento de pacientes y de incidentes y determina mejoras en los procedimientos de ámbito tecnológico para conseguir mayor integración y transversalidad en las labores de coordinación, ha informado el Gobierno foral.