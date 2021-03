Segado (PP): "Hoy pierde Pedro Sánchez y gana la Región de Murcia"

Segado ha asegurado que, como adelantaron dirigentes de su partido, la moción de censura "estaba abocada al fracaso" y "no tenía recorrido", al tiempo que ha insistido en que se trata de "una operación política de largo alcance que se planificó en el búnker de la Moncloa".

"La Región de Murcia le ha dado un portazo en las narices a las políticas de Pedro Sánchez y de Conesa", ha dicho el dirigente 'popular', tras apuntar que Iván Redondo, jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno central, "la ha pifiado".

Para Segado, desde el PSOE "no solo no han conseguido su propósito de acercarse al centro utilizado como moneda de cambio el Gobierno de la Región de Murcia", sino que hoy "todos los españoles saben que el Partido Socialista" está "sustentando por líderes imputados".

En este punto se ha referido al líder del PSRM, Diego Conesa, para advertirle de que "la corrupción política campa a sus anchas entre los dirigentes del socialismo murciano". Y es que, ha añadido, "somos la única CCAA en la que Sánchez tiene un delegado del Gobierno imputado por cobrar sobresueldos", ha apostillado el portavoz del PP.

Tras insistir en que "Pedro Sánchez, Iván Redondo, Bolaños y Ábalos podrán apuntarse el tanto de haber dirigido una de las peores operaciones políticas de nuestra historia reciente", ha afeado a Conesa el "tono insultante" y "fuera de sí" usado, en su opinión, durante el debate en el seno del Parlamento murciano.

También ha recriminado al secretario general del PSRM-PSOE que "le mueva una inquina, un odio poco sano", aunque "lo más chocante" fueron, a su juicio, "las reiteradas acusaciones de corrupción salidas de la boca de un imputado por prevaricar".

"Sacó ayer una lista de casos judiciales que responden a denuncias de su partido contra el PP en los tribunales, pero se le olvidó algo fundamental, y es que esos casos están archivados. Esa es la realidad", ha precisado al respecto.

Ha continuado su intervención instado a Conesa a que "se busque un buen abogado" porque "sus cuentas con la Justicia acaban de empezar", y, al hilo, ha afirmado que "dejó muchos agujeros sin tapar como alcalde de Alhama y la Justicia irá resolviendo".

"Es usted un político que cada día que pasa resta apoyos a su partido, con una fracasada moción de censura a las espaldas y a las puertas de ser procesado. Visualice el futuro que le espera a la vuelta de la esquina. Si alguna vez ha tenido alguna posibilidad de aspirar a ser presidente, esta moción ha enterrado su pretensión y mucho más", ha agregado.

En relación a la coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región, Ana Martínez Vidal, Segado ha dicho que es "una traidora sin escrúpulos a la que solo le guía la ambición personal", al tiempo que la ha acusado de "cargarse" a un partido político "por sus ansias de poder, despacho y coche oficial".

Asimismo, ha asegurado que Martínez Vidal llegó a exigir, durante los trabajos de elaboración de los Presupuestos de 2021, cuando ostentaba el cargo de consejera de Empresa, Industria y Portavocía, "recortar el presupuesto a la consejería de Política Social para trasvasarlo a la de Empresa".

"También se jactó de reservarse nada más y nada menos que dos millones de euros para regar a los medios de comunicación con el fin de que hablaran bien de usted y sus logros", ha declarado Segado, para incidir en que "ya no la quieren ni en Cs, donde la presidenta, Inés Arrimadas, no quiere saber nada de usted después de que la haya metido en este lío ocultándole datos como que firmó la moción de censura con un imputado al que pretendía hacer vicepresidente".

FONDOS EUROPEOS

El dirigente 'popular' ha destacado, "por su especial gravedad", dos aspectos que "la candidata frustrada dijo ayer desde esta tribuna y que pudieron pasar desapercibidos para muchos pero no para nosotros".

"Ayer dijo sin sonrojarse que los Fondos Europeos vendrán a la Región de Murcia si su moción salía adelante y que si no, 'pasarían de largo. En que poco tiempo se ha contagiado del sectarismo del Psoe. Es que usted desde aquí, desde sus nuevas responsabilidades en la Asamblea Regional no va a reclamar los mismos fondos que si estuviera en el Gobierno. Usted como venía poco a la Asamblea, a lo mejor no lo sabe, pero el PSoe, su nuevo socio se caracteriza por no reivindicar el dinero que en justicia le corresponde a nuestros vecinos, escurrir el bulto y dejar bien a Pedro Sánchez".

Y ha continuado: "Pero hubo un segundo tema que también me preocupó, espero que también me responda en su siguiente intervención, anunció un fondo extraordinario de compensación por la financiación autonómica de 270 millones de euros. Ese fondo que es una de las reclamaciones de la Comisión de reactivación de esta Asamblea y que es una reivindicación histórica del Gobierno Regional, espero que no esté también condicionado a que saliera adelante esta moción".

Ante esto, Segado ha mostrado su confianza en que en los próximos días "el Gobierno reciba la cantidad de Fondos Europeos que en justicia le corresponden y que se habilite ese fondo extraordinario que nivele los desequilibrios del injusto sistema de financiación autonómica por valor de 270 millones de euros, ni uno menos, sino ya sabemos a quién pedir explicaciones".

"PP Y LÓPEZ MIRAS PARA RATO"

El portavoz parlamentario ha instado a Conesa y a Martínez Vidal a que se "preparen" porque "hay PP y López Miras en la Región para rato, porque así lo quieren mayoritariamente los ciudadanos. Y han querido torcer esa voluntad e imponer unas políticas ampliamente rechazadas", ha indicado Segado.

En un guiño a Vox, ha agradecido a PSOE y Cs que con la moción de censura "el Partido Popular avanza en su proyecto de reunificar al centro derecha, la única vía para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Su fracaso hoy aquí, une más a la nueva gran familia del centro derecha español que lidera el PP".

FRANCO, ÁLVAREZ Y MIGUÉLEZ

Asimismo, Segado ha dado las gracias a "los representantes de Ciudadanos que han aguantado todo tipo de presiones e insultos por mantenerse fieles al cumplimiento del pacto de gobernabilidad firmado con el PP en junio de 2019", un pacto "que de forma conjunta seguiremos cumpliendo porque es un buen acuerdo".

Ahora, "la Región de Murcia tiene un gobierno cohesionado, a pleno rendimiento y funcionando que es lo que merecen sus ciudadanos. Y todo gracias al compromiso de tres diputados de Ciudadanos y al trabajo realizado por nuestro presidente", ha dicho.

También ha agradecido a los diputados de Vox por "sumarse libremente al proyecto de reunificar todo el centro derecha, emprendido por el Partido Popular, como única vía para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

"Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera han decidido unirse a esta cruzada que el PP ha impulsado a nivel nacional y que tiene como primer referente a la Región de Murcia. Hay voluntad de sumar y una convergencia ideológica demostrada en los acuerdos adoptados en esta cámara", ha agregado.