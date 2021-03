José Miguel Parra: "Ver cómo alegro el día a la gente me hace feliz"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

José Miguel Parra es una de las caras visibles del medio. Este repartidor lleva un año y medio entregando el periódico, que tiene una marcada labor social, y haciendo posible su distribución, gratuita y en mano, a los lectores.

Pregunta: ¿Cuántos años llevas como repartidor?

Respuesta: Llevo un año y medio. He estado en más puntos, pero ahora reparto en la estación Virgen del Rocío (Sevilla). Por aquí pasa gente que va al hospital de al lado, chavales que van al instituto… de todas las edades.

P.: Durante la pandemia, ¿estuviste mucho tiempo sin trabajar?

R.: Estuve parado unos nueve meses o así. Me costó un poco asimilar la pandemia y pensar que no iba a poder seguir trabajando, ni salir a la calle ni ver a la gente como todos los días. No pensaba que fuéramos a estar meses encerrados en casa.

P.: ¿Qué sentiste cuando te dijeron que volvías?

R.:Alegría, me dieron una alegría tremenda cuando me lo dijeron. También estaba nervioso, porque como llevo gafas, con las mascarillas se me empañan y no veía bien cuando tenía que dar el periódico. Había veces que me tenía que apartar las gafas para ponérmelas bien. Ahora lo que hago es meterme la mascarilla por debajo de las gafas y me las aprieto un poco más a la cara.

P.: ¿Tienes relación con alguno de los lectores?

R.: A algunos ya les tengo identificados, aunque lleven mascarillas les sigo reconociendo. Antes de la pandemia, estaba en un punto por donde pasaba un señor mayor todos los días. He preguntado a la gente de alrededor por él y no saben decirme, estoy un poco preocupado por si le ha pasado algo, ojalá que no.

Ahora mismo hay un hombre mayor, Luis, que siempre viene supertemprano, cuando no hay nadie, y se queda conmigo hablando unos cinco minutos antes de que venga toda la gente.

P.: ¿Qué significa para ti el periódico?

R.: Solo con dar los buenos días y ver las caras de las personas, que en muchos casos están solas, cómo con ese gesto les alegro el día... A mí eso ya me hace feliz.