Ana Obregón, desolada en su primer cumpleaños sin su hijo, Álex Lequio: "No seguimos aquí, ni tú ni yo"

Ana Obregón se ha mostrado desolada en su primer cumpleaños sin su hijo Álex, fallecido el pasado mes de mayo por un cáncer.

La actriz y presentadora cumple este jueves 66 años, algo que, para ella, no es motivo de celebración. Todo lo contrario. Por eso, la también bióloga ha publicado un emotivo texto en las redes sociales que acompaña de dos fotografías de ella con su hijo, en la que ambos hacían una pequeña celebración hace dos años.

"Cómo es la vida... Este Post lo subiste el año antepasado el día de mi cumple. Después de un año de luchar contra el cáncer de una forma ejemplar todo parecía ir bien", se desahoga la actriz.

"Estabas tan contento de tener barba!!! Decías: -Mamá por lo menos seguimos aquí-. Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer", recuerda.

Pero todo cambió al año siguiente -el año pasado-, cuando el joven sufrió una recaída de la que ya no se recuperaría. "El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo".

Ana Obregón y su recuerdo a Álex. INSTAGRAM

Por eso, dice, "hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez".

Eso sí, pese al dolor, la televisiva no quiere dejar de agradecer todos los mensajes felicitación recibidos en esta fecha tan señalada. "Gracias de corazón por todas vuestras felicitaciones, vuestro cariño acaricia mi alma", ha escrito.