¿Has ido al baño a orinar y el color que has visto te ha asustado? Cuando el color de la orina es rojo podemos sospechar que tenemos una infección de orina, incluso aunque este color sea algo más rosado. Pero si aparece tras comer alimentos de color morado, entonces, puede tratarse de beeturia.

El doctor Ernesto Delgado explica que tras ingerir remolacha o algún otro alimento que tenga un tinte similar, como los arándanos o las moras, la orina puede tener un color rojo o rosado. Este fenómeno se ha observado, tras diversos estudios, en un 14% de las personas a pesar de que sea raro.

La betalaína, el pigmento que tiñe la orina

Las razones por las que consumir remolacha, arándanos, moras u otros alimentos que tengan pigmentos de este color causan que la orina presente un color rojo o rosado está en la betalaína. Este es el pigmento rojo de la remolacha por excelencia y el causante de que la orine cambie de color.

En ocasiones, el consumo de remolacha puede también colorear las heces, aunque esto sea menos frecuente. El motivo de que esto ocurra está en que la betalaína se excreta a través de la orina y de las heces. Por lo tanto, si aparece en la orina es posible que también se presente en las haces al ir al baño.

¿Es la beeturia un problema para la salud?

En absoluto. De hecho, según un estudio recogido en la NCBI se indica que "la beeturia no se ha estudiado ampliamente, ya que parece ser benigna". Se trata solo de una reacción normal, una eliminación del pigmento que se presenta de manera natural en ciertos alimentos como la remolacha o los arándanos.

Sin embargo, está claro que ante la presencia de una coloración roja o rosada en la orina conviene hacerse un cultivo de orina para estar seguros de que esto no es un síntoma de una infección de orina. Recordemos que una infección no resuelta puede afectar a los riñones (pielonefritis).

¿Hay personas más predispuestas a sufrir beeturia?

Al inicio el doctor Ernesto Delgado mencionaba que un 14% de las personas que ingerían remolacha o alimentos que contienen el pigmento betalaína sufrían beeturia. Sin embargo, el hecho de que este porcentaje no sea demasiado elevado tiene una razón de ser. Sí hay personas más predispuestas a la beeturia.

El estudio mencionado recogido en el NCBI afirma que "aquellos que tienen deficiencia de hierro o padecen enfermedades de malabsorción" suelen presentar con mayor frecuencia una coloración roja o rosada en su orina después del consumo de alimentos como la remolacha. Debido a que la betalaína no se absorbe bien, aparece en la orina.

En los demás casos, puede que una persona que no tenga malabsorción también presente beeturia. No obstante, como no se han realizado demasiados estudios al respecto no se sabe mucho más sobre este fenómeno. Por el momento, los expertos no le dan mayor importancia a esto.

Sin embargo, ahora que sabemos que la beeturia puede estar relacionada con una malabsorción de los alimentos puede ser interesante ir al médico para determinar qué es lo que está causando esto. Incluso, la beeturia puede confundirse con una infección de orina. Así que acudir al médico es importante.