Dos cajas rojas ocultaron durante más de siete décadas un testimonio gráfico de primera magnitud de cómo transcurrió la Guerra Civil en la ciudad de Barcelona. Las imágenes, de gran calidad artística y testimonial, fueron obra del fotógrafo Antoni Campañà (Arbúcies, 1906- Sant Cugat del Vallès, 1989) que ocultó conscientemente este archivo gráfico para evitar represalias a los republicanos y para pasar página de un capítulo tan doloroso de la historia individual y colectiva.

El fondo, con 5.000 fotografías, lo descubrió su familia en 2018 en un garaje y el hallazgo dio pie a un libro publicado en 2019, La capsa vermella (ComaNegra, 2019). Ahora, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) expone desde este viernes una selección de 68 imágenes en la muestra titulada La Guerra Infinita.

Entre los documentos gráficos más sobresalientes del trabajo de Campañà se encuentra la instantánea de una miliciana republicana en una barricada de la Calle Hospital (1936), una de los momentos inmediatamente posteriores a un bombardeo en la Barceloneta (1937) y otra del desfile de tropas italianas tras la victoria franquista (1939). El museo, con esta exhibición, quiere rendir homenaje y descubrir al gran público a uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX en Cataluña y España.

Exibición de las momias de las monjas en el convento de las Saleses, Passeig de Sant Joan de Barcelona, en julio del año 1936. Antoni Campañà

Campañà pasó por tres etapas fotográficas a lo largo de su vida y decidió esconder la segunda de ellas, la de la contienda. "Renunció a ser el referente gráfico de la Guerra Civil, no quiso ser Agustí Centelles", explica el historiador Arnau González. Los motivos por los que apartó este trabajo no están claros y seguramente fueron "dolorosos" para el autor, apunta uno de sus nietos, Toni Monné Campañà: "No quería recordar", comenta.

Tras unos inicios centrados en la fotografía pictorialista, y posteriormente a la etapa marcada por la guerra, Campañà cultivó la temática deportiva, de paisajes y de escenas de la modernidad a la que España accedía en los últimos años dela dictadura franquista.

Uso de sus fotografías por parte de los dos bandos

Sus fotografías fueron utilizadas por ambos bandos como propaganda para sus respectivas causas. El republicano usó una imagen de una madre protegiendo a su hijo para editarla en una revista alemana dando a entender que eran víctimas del ataque a Gernika. Por su parte, el Franquismo, utilizó otras fotos de Campañà como ejemplo de lo que denominaban la "barbarie rojo-separatista".

Refugiados procedentes de Málaga en el estadio de Montjuïc, en 1937.

Antoni Campañà

Durante el conflicto bélico, Campañà captó a milicianos anarquistas, a falangistas, a comunistas, a tropas fascistas italianas, a nacionalistas catalanes, a soldados carlistas o al Ejército Popular de la República. En sus disparos fotográficos pretendió aportar una mirada sin intencionalidad ideológica y solo tratando de mostrar de la forma más bella y detallado lo que estaba pasando en las calles barcelonesas.

El fotógrafo y comisario de la exhibición, Plàcid Garcia-Planas, compara el material de Campañà sobre la Guerra Civil con "mirar fotografías de Siria, con las mismas tensiones éticas y estéticas", fruto de ser un autor que trabajó "sin filtro, no por equidistante sino porque era de naturaleza fotógrafo".

Caballos muertos en Plaça de Cataluña de Barcelona, en los primeros combates de julio de 1936. Antoni Campañà

Cuando terminó la Guerra Civil Española, Campañà guardó las más de 5.000 fotografías que realizó en dos cajas que han permanecido ocultas hasta hace tres años. Y volvió a retratar lo que más le gustaba, que eran los deportes o los coches Seat. Si antes de la guerra sus imágenes artísticas fueron las que se expandieron por el mundo, después de la misma popularizó sus postales que recreaban estampas turísticas de la España que emergía como gran potencia vacacional de sol y playa.