Ruth Goñi, la senadora que deja Cs pero no renuncia a su escaño: "Voy a seguir para defender el programa por el que me votaron"

Ciudadanos continúa siendo un polvorín en el que muchos de sus integrantes están aplicando la máxima del 'sálvese quien pueda' y abandonando el proyecto político. En las últimas horas, dos senadores de la formación que lidera Inés Arrimadas se han marchado al Grupo Mixto, lo que ha provocado que Cs se quede sin grupo propio en el Senado.

Los senadores que ya no forman parte de Cs son Ruth Goñi y Emilio Argüeso. Goñi ha decidido darse de baja y pasarse al Grupo Mixto. "Yo no necesito la política para vivir. Ahí está mi declaración de bienes, que es pública, He reflexionado mucho sobre entregar el acta y el problema es que el escaño que dejo libre va a servir para apuntalar a Sánchez", ha asegurado este jueves en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Goñi ha explicado que "desde septiembre llevo pensando seriamente abandonar el partido, pero había personas que me decían que esto podía cambiar, que el apoyo a Sánchez podía cambiar". Sin embargo, ha asegurado, que en la reunión de la ejecutiva naranja del pasado lunes cuando se dio cuenta de que Ciudadanos había perdido sus valores liberales "abrazando el sanchismo".

"Soy navarra. No puedo estar de acuerdo con que Ciudadanos apoye a Sánchez cuando Sánchez pactó con Bildu", ha añadido la señadora, quien ha negado que vaya a fichar para los populares después de su encuentro con Fran Hervías, exsecretario de organización de Ciudadanos y ahora en del PP: "No me voy a ir, voy a seguir en el Senado para defender el programa por el que me votaron, pero no puedo seguir en un partido en el que no creo".