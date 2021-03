Una concentración en defensa de la Ley Trans estatal y autonómica a las puertas del Parlamento

Desde las 09,00 horas, ambos colectivos han desarrollados sus protestas. Marea Arcoíris de La Rioja ha convocado la que defendía la Ley Trans, en la que los concentrados portaban una pancarta que decía 'La Ley Trans será Ley', así como carteles en los que se podía leer 'El 98 por ciento de las personas trans asesinadas en 2019 eran mujeres trans o personas transfemeninas'; 'Los derechos de las personas trans son derechos humanos'; o 'La tasa de intentos de suicidios en personas trans es del 41 por ciento, y los de la población en general es del 1,6 por ciento'.

Una de las portavoces del colectivo ha señalado que "ayer se registró, tras una huelga de hambre de tres días, la Ley en Madrid, y hoy estamos aquí como muestra de apoyo a nuestras compañeras trans, pero sobre todo para pedir que además de la estatal, una Ley regional porque somos una comunidad que estamos bastante atrasada en este sentido, y la necesitamos para ayer".

Ha lamentado que son una normas que "están siendo muy controvertidas, cuando no deben de serlo, porque garantizan unos derechos a las personas trans y no se los quita a nadie más". "Con la Ley, que ya está implantada en muchos países, lo que se nos garantiza es el derecho a decidir y el poder no pasar por una serie de problemas, no solo médicos sino también sociales".

En este punto, ha reconocido que, en La Rioja, habían solicitado una reunión "hace dos meses o así" con la directora general de Participación y Derechos Humanos, Sara Carreño, y "todavía estamos esperando contestación".

PARAR ACCIDENTES LABORALES

Justo enfrente de la concentración trans se ha desarrollado otra, en este caso convocada por la Plataforma 28 de abril en la que pedían parar los accidentes laborales mortales, con una pancarta en la que decían '¡No más muertes en el tajo!¡Basta ya!'.

Una de las portavoces, Nieves Solana, ha señalado que su protesta busca "presionar a nivel político e institucional para que se tomen todas las medidas que se deben de tomar porque tenemos una Ley de Prevención de Riesgos Laborales y nos ampara la Constitución para que se proteja la salud de los trabajadores". Ha avanzado que se está elaborando una Declaración Institucional el 28 de abril, Día Internacional de la Siniestralidad Laboral.

Ha señalado que el año pasado, en La Rioja, se dieron 3.880 accidentes laborales y 7 fallecidos, por lo que "no puede ser que la gente salga a trabajar y no vuelva".

Precisamente, es lo que le ocurrió al hijo de Ana Corres, en un accidente en la empresa Arisa en la que fallecieron dos jóvenes, por "falta de medidas de seguridad determinado por la Inspección con faltas muy graves", dejando entre los dos fallecidos "cinco huérfanos". Ha finalizado recordando que "mi hijo ya decía que trabajaba inseguro".