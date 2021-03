Nuevas imágenes y palabras de Rocío Carrasco para entender su documental: "Para renacer hay que morir"

Se ha convertido en una de las noticias bomba de los últimos días. Rocío Carrasco ha roto su silencio, que duraba ya 25 años, en un documental que ha dejado a todos atónitos y eso que aún no se ha emitido ni un solo minuto de su primer capítulo.

Para eso habrá que esperar hasta el domingo, pero, mientras, Mediaset saca rédito de lo que tiene en su poder. Así, Sálvame emitió este miércoles nuevas imágenes y palabras de la hija de Rocío Jurado en las que da pistas de por qué ha decidido romper hablar después de tanto tiempo.

Forman parte del epidosio 0, que lleva por nombre 'Como las alas al viento', en un claro guiño a su madre. "Para renacer hay que morir, como el Ave Fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan. Alas de oro, de luz y rocío", son las palabras que lee una tranquila, pero firme Rocío mientras se emiten imágenes de ella maquillándose y preparándose para mostrarse ante la cámara.

Ya frente a los focos, asegura: "Estoy convencida de que si mi madre estuviera viva, estaría aquí a mi lado".

Calma tensa

Horas después de la emisión de ese tráiler que fue como un trueno en una noche despejada, Rocío afronta con tensa calma el estreno del serial, que no solo recorrerá los episodios más recientes sino que, según confirman a 20minutos, también viajará hasta el pasado para arrojar luz a escenas familiares que, a pesar de los años transcurridos, siguen en una penumbra que atrapa tanto como asusta y desestabiliza.

Rocío se desquita así de todos aquellos lastres que no la dejaban seguir hacia adelante. El documental de La fábrica de la tele es, por tanto, el salvavidas que necesitaba para tocar tierra y responder, sin miedos ni dubitaciones, a todo aquello con lo que se le ha hecho daño. Se entenderá así la relación actual con sus hijos o el motivo por el que decidió acudir a los tribunales para pedir que alguien la salvara de un aquelarre promovido por Antonio David Flores.

El ex guardia civil será, sin ningún género de dudas, el más perjudicado en este giro inesperado de guion, que tendrá más nombres propios de los que nadie imagina. Voces autorizadas comentan que Rocío es tan clara en sus razonamientos que será difícil que Antonio Da pueda seguir anclado al papel de víctima que le ha hecho millonario. No solo porque mucho de lo contado parece más novela que realidad, sino porque la documentación que obra en poder de este diario no deja lugar a las dudas.

Papeles –peritajes, sentencias y diagnósticos– de gran interés para una audiencia que, hasta la fecha, no ha tenido acceso a toda la información. Siempre a su lado, Fidel Albiac acompaña a Rocío en una travesía que se prevé huracanada, pero para la que está bien preparada. Sabe que habrá críticas, pero está convencida –ahora sí– de que empieza una nueva vida.