Juan José Ballesta se pronuncia sobre la nueva pareja de su ex: "Le digo al niño que no me cuente nada"

Desde que anunció que estaba soltero porque lo había dejado con Verónica Rebollo, con quien salía desde hacía 15 años, Juan José Ballesta no ha dejado de recibir comentarios sobre no solo lo bien que está llevando la ruptura por el bienestar del hijo de ambos, sino también porque ni él mismo haya perdido la sonrisa a pesar de que haya tenido dificultades. Ahora, sin embargo, su expareja está empezando a conocer a alguien y él lo está intentando llevar con una filosofía: no querer saber nada.

El actor de 7 vírgenes, El viaje de Carol o El bola ha hablado con Vanitatis sobre esta situación, dado que la propia Verónica no lo está ocultando en sus redes sociales, donde comparte imágenes con el nuevo hombre que está conociendo tanto abrazados como en la cama, junto a emoticonos de corazones o mientras suenan canciones de amor.

"Pues no lo sé. Es que yo no sé nada. El niño alguna cosa me cuenta y yo le digo que no me cuente nada, que no me importa. Como ya no tengo nada con ella, ¿para qué sufrir?", explica el intérprete madrileño de 33 años. "No lo sé y no me importa, mientras que le vaya bien y la trate bien, va todo bien. Ahora, como la trate mal y haya algún problema, entonces ya ahí intervengo yo", asegura.

Además, Ballesta vuelve a incidir en que su relación actual con ella no podría ser mejor: "Las cosas van bastante bien. Hago vida de soltero, tranquilamente, con el niño para arriba y para abajo porque la madre trabaja. Pero, bueno, siempre que ella quiere se lo llevo para que lo vea, porque para ella es duro, de un día para otro, desprenderte de tu hijo y tener que buscarte la vida".

"Ella fue la que tomó la decisión de irse, se le fue el amor y ya está", añade con naturalidad, "pero quedamos muy bien. Hablamos todos los días, estoy ahí para ella, para lo que necesite". El actor dice que la custodia de Juanjito no ha supuesto ningún conflicto entre ellos, a pesar de que el niño de 13 años viva alejado de la gran ciudad, en Carranque (Toledo), con su padre.

"No tenemos custodia ninguna ni hemos hecho el convenio regulador porque nos llevamos tan bien que no hay problema ninguno. El niño que vaya con quien quiera cuando le apetezca y ya está", argumenta Juan José Ballesta, que este miércoles le dedicaba a su hijo un hermosa carta de amor en su Instagram, donde tiene cerca de 95.000 seguidores.

"Hijo mío, ¡qué decirte! Mi vida eres tú y que estoy expectante por verte crecer y ver en la gran persona en que te conviertes. Recuerda: constancia, trabajo y actitud es el secreto del éxito", escribe el intérprete, que acto seguido y en mayúsculas le dedica un "te quiero" que confirma la buena relación que mantienen (y que se puede ver en la fotografía, la cual agradece al diario El País).