Esparza dice, tras la salida de Ruth Goñi de Cs, que "lo lógico" es que renuncie al acta de senadora

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al pleno del Parlamento, Esparza ha indicado que parece que no va a dejar el acta de senadora, pero "en todo caso es responsabilidad de la señora Goñi".

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que "no me parece bien este mercadeo de sillones, hoy estoy en un partido, mañana en otro". "No ayuda para nada a valorar la actividad política. Cada uno tendrá que actuar en consecuencia", ha dicho, para añadir que "UPN no va a formar parte de situaciones similares".

Esparza ha lamentado que "en un momento como este la sociedad española esté viendo este trasvase entre partidos". "No nos ayuda", ha concluido.