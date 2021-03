La Generalitat demana als alcaldes evitar els actes cívics o religiosos de Falles

La Generalitat ha instat els alcaldes de la Comunitat Valenciana a evitar qualsevol esdeveniment relacionat amb les festes de Falles previst per a aquesta setmana i al fet que les autoritats eclesiàstiques suspenguen tots els actes religiosos que puguen convertir-se en aglomeracions.

“Les Falles estan suspeses, però l'ambient faller està ací: s'estan convocant esdeveniments tant de caràcter religiós com cívic. Això ens preocupa moltíssim perquè pot donar lloc a concentracions de persones i a un increment dels contagis i de la transmissió del virus”, va declarar ahir la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, després d'una reunió de la comissió de seguretat enfront de la pandèmia de Covid-19.

Una altra de les mesures previstes és demanar un major control de les policies locals per a evitar festes clandestines i reunions de no convivents en espais privats. La Guàrdia Civil continua vigilant el tancament perimetral de la Comunitat, la Policia Nacional els aeroports i estacions i la unitat adscrita a la Generalitat el control d'aforaments en hostaleria i centres comercials.

D'altra banda, representants del món faller i dels empresaris valencians van subratllar el vessant econòmic de les Falles com a “motor i font generadora d'ocupació” i van advertir del cost que no celebrar aquestes festes està tenint en l'economia de la Comunitat Valenciana, atés que són “molts” els sectors vinculats a aquestes celebracions que a penes estan tenint activitat per la seua suspensió, des de març de 2020, a conseqüència de la pandèmia.

La presidenta de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) a València, Eva Blasco, que va intervindre en la reunió de municipis fallers per a parlar de la situació de les empreses del sector festiu, va dir que l'impacte negatiu en l'economia és cada vegada “més gran” després d’”arrossegar-se molts mesos d'aturada” i “problemes” que a l'inici de la pandèmia eren de “liquiditat” i ara són “ja de solvència”.

Precisament, l'Ajuntament de València obri hui el termini de sol·licitud de les ajudes del Pla Resistir dirigides als sectors productius tradicionals valencians, amb les quals destinarà fins a 2,3 milions d'euros per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la Covid-19, unes ajudes que es podran sol·licitar fins al 6 d'abril.

“Amb aquesta convocatòria, amb la qual esperem ajudar a més de 500 professionals, fem costat als sectors econòmics relacionats amb les festes de la nostra ciutat, un sector vital per a València, lligat a les nostres tradicions i la nostra essència com a ciutat”, va explicar la regidora d'Ocupació, Pilar Bernabé.

Sobre el possible calendari, el president de la Interagrupació, Guillermo Serrano, va demanar ahir a les autoritats “tindre una data” de celebració d'aquestes festes “en la qual poder treballar” per a preparar les següents o abordar el futur del col·lectiu faller. Va afirmar que aquest és “molt conscient” que les següents “no seran unes Falles normals” però que sí que és “imprescindible” i “necessari celebrar”. Serrano va agregar que també és necessari per als fallers que els responsables polítics “asseguren la festa”.

“No celebrar Falles en 2021 serà un autèntic desastre per a les comissions i una desfeta econòmica”, va dir. No obstant això, per a l'alcalde de València, Joan Ribó, és “una frivolitat” donar data. “Aquest virus l'hem de cremar, però abans l'hem de vèncer”, va afirmar.