La última desenmascarada en 'The Masked Singer' da el bombazo en EE UU

Si en algo se basa el formato The Masked Singer, emitido en España con el título Mask Singer, es en la sorpresa, en que debajo de los disfraces de sus concursantes haya alguien inesperado que deje al público y a los llamados adivinadores clavados en su silla.

Es lo que ocurrió con el último desenmascaramiento del formato en EE UU, que la semana pasada ya dio el campanazo cuando se reveló que el concursante que estaba bajo el disfraz de Caracolera nada más y nada menos que La Rana Gustavo.

Esta semana el eliminado era el disfraz de Fénix (Phoenix Clues), al que los adivinadores le quisieron encontrar todo tipo de personalidades, como la del bloguero Pérez Hilton, Laverne Cox, Jonathan Van Ness o Caitlyn Jenner...

Y sí, era la estrella de Keeping Up with the Kardashians, Caitlyn Jenner, quien se ocultaba bajo el disfraz.

Caitlyn Jenner es una de las estrellas televisivas más conocidas en Estados Unidos. En su etapa de varón se casó en 1992 se casó con Kris Jenner, con la que tuvo dos hijas, Kendall y Kylie Jenner, convirtiéndose en un miembro destacado del clan Kardashian.

Más tarde, en torno a 2015 inició su transición a mujer, durante el que protagonizó otro reality centrado en ese cambio y siguió en lo más alto del celebrity estadounidense, que ahora corona con esta participación en The Masked Singer.