El anuncio de que Telecinco emitirá próximamente un documental en el que Rocío Carrasco habla por primera vez en muchos años sobre su vida y sobre su matrimonio con Antonio David Floresha provocado un cisma en Telecinco, que ha dividido a la cadena entre quienes están con una o con el otro.

En ese posicionamiento Antonio David se queda cada vez más solo, también en su propio programa, Sálvame, donde el presentador, Jorge Javier Vázquez, no ha tenido dudas en mostrar a quién apoya.

Jorge Javier aseguraba en la última emisión que él siempre se ha posicionado con la hija de Rocío Jurado. Antonio David se quejaba y recordaba una conversación que tuvo con el presentador en su camerino, que explicaría el por qué de ese posicionamiento, una conversación que en parte desvelaba Jorge Javier al darse por aludido y negar ser amigo de Rocío y de su marido, Fidel Albiac.

"Siempre has tenido la opinión de ella en boca de sus amigas", le acusaba Antonio David Flores, dolido.

De nuevo era el presentador el que revelaba lo que el colaborador no se atrevía a decir en voz alta: "No he hablado con las Campos de Rocío Carrasco, no vayas por ahí", decía Jorge Javier, que también reveló que Antonio David Flores no quería acudir al programa ese día.