El impactante cambio físico de Patricia Steisy tras perder más de 15 kilos en tres meses

Hace unos meses, Patricia Steisy, uno de los rostros más conocidos de Mujeres y hombres y viceversa y del universo Mediaset, se sinceró con sus seguidores en su canal de Mtmad.

La extronista subió un vídeo hablando de las críticas que recibía sobre su peso y confesó que era porque estaba medicándose. Después, quiso dar algunos detalles más del trastorno que padecía.

"Parece ser que tengo, aunque todavía me lo tienen que asegurar, depresión explosiva intermitente", confesó, lo cual le hacía tener picos de humor que le provocaba tener sentimientos exagerados y estar demasiado feliz, demasiado triste, demasiado enfadada, etc.

"Eres como una bomba a punto de estallar", explicó sobre el trastorno. "No paro de pensar, hasta el punto de que me quedo agotada mentalmente [...] Estoy todo el rato al límite, e incluso me producía temblores".

Ahora parece que todo eso ha quedado atrás y la extronista se ha puesto en manos de una nutricionista para perder peso. Algo que ha conseguido, tal y como ella ha detallado, presumiendo, además, de una impactante transformación física tras adelgazar 16 kilos.

"Os voy a enseñar mi cuerpo para que veáis como estoy. No os asustéis, si estoy haciendo todo esto no es porque tenga un cuerpazo", ha dicho, enseñando en un vídeo el antes y el después.

El antes y el después de Steisy tras perder 16 kilos. MTMAD

"Después de tres meses de pesar 83 kilos y ahora pesar 67 he adelgazado 16 kilos", ha contado la joven.

Después de confesar que su objetivo era adelgazar hasta que su báscula marcara de 60 a 65 kilos, Steisy ha asegurado que se siente muy orgullosa de su logro: "Al principio me costó mucho trabajo. He aprendido a controlar lo que como y de vez en cuando me salto la dieta. Ya estoy en mi peso ideal".