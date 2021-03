Hugo, en 'La isla de las tentaciones': "Si me preguntan si quiero más a Lara, a mi perra o a mi cabra, no sé qué responder"

En uno de los capítulos más conflictivos hasta la fecha de La isla de las tentaciones, también hubo lugar para el surrealismo de la mano de Hugo. Y es que, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Rubén, uno de los tentadores con los que su novia, Lara, había mostrado más afinidad.

Ya en su primer reality, Rubén se caracterizó por su habilidad para llevarse a la gente por donde quiere mediante la empatía y el diálogo. En este caso, y pese a que la mecánica del programa era la inversa, le hizo unas preguntas al gallego para que se cuestionara la naturaleza de su relación.

Así, y después de que Rubén dijera que Lara le echaba de menos, el tentador quiso saber si Hugo sabía si Lara era feliz. El gallego respondió que era consciente de que su novia no era feliz del todo con él, y fue entonces cuando Rubén fue más allá.

"Lo que me ha contado es que te preocupas más por la cabra que por ella", le dijo Rubén. Lejos de escandalizarse, Hugo comentó que, cuando le preguntan si quiere más a Lara, a su cabra o su perra, no sabía qué decir. Su historia con la cabra ya salió a la luz durante su participación en Gran Hermano 15.

estoy llorando de la risa os lo juro por dios pic.twitter.com/fP84LYzMz3 — Bu (@BuArena) March 17, 2021

"Sí, también es verdad eso. Yo cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder. Con mi cabra llevo siete años y estaba antes que Lara. Yo no me voy a mojar diciendo si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todos", explicó Hugo.

Por su parte, un estupefacto Rubén añadió más críticas que le había transmitido Lara, como que los planes entre ambos se limitaban a ver películas y viajar en la furgoneta del gallego, un modo de vida que el aludido defendió.