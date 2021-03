En un programa de La isla de las tentaciones lleno de tensiones, una de las protagonistas fue Carla, la tentadora favorita de Diego. Y es que, en su encuentro con Lola, no tuvo tapujos a la hora de demostrar su inmunidad ante la esencia leonesa. Nada más llegar, la catalana reconoció estar nerviosa porque ella sí tenía vergüenza, no como Lola. "Ella no ha tenido ninguna, por eso sé que no está nerviosa", comentó.

Por su parte, la aludida se contuvo y afeó que una mujer juzgara a otra por hacer lo que quería, añadiendo que jamás había atacado a Carla. "Me parece que no tienes ningún derecho a venir tan a saco. Nadie puede juzgarme, vamos a empezar flojito porque yo de ti no he dicho nada malo".

Por su parte, Carla reivindicó su derecho a opinar como espectadora sobre la actitud de Lola, que dijo que lo aguantaría "como una señora", un comentario que la catalana no tardó en interrumpir al destacar que Lola distaba mucho de haberse comportado como tal. "Sí, una señora. Que no lo sea en la cama es otra cosa, pero aquí sí, ¿vale?", se defendió Lola.

Carla, a Lola: "En menos de 24 horas estabas en la cama haciendo la mitad del kamasutra con otro chico" #LaIslaDeLasTentaciones10https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/O6mhJnOLkp — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 17, 2021

Lejos de recoger cuerda, Carla siguió con su discurso y recordó la participación en el programa de la novia de Diego: "Me avergüenza el comportamiento que tuvo desde el principio. Empezó conociendo a Simone, se cansó de él, lo usó como un títere y, en menos de 24 horas, estabas en la cama haciendo la mitad del kamasutra con otro chico", recapituló, en referencia a Carlos.

También aprovechó para defender a Diego y a su relación, comentando lo "romántico" que había sido todo y lo mucho que se respetaban. "A diferencia de Lola, Diego ha pensado con el corazón", dijo.

"Yo aquí he hecho lo que me ha dado la real gana. Es verdad que no he pensado en nadie más que en mí, no me siento orgullosa, de cómo lo he hecho, pero sí de lo que he acabado sintiendo y pensando. Que me vengas tú a decirme esto como si nunca hubieses roto un plato...", añadió.

Después, llegó el turno de preguntas, en el que Carla reconoció que Diego no habría hecho nada con ella de no ser por las infidelidades de Lola, algo que defendió porque, a su parecer, Diego sí respetaba a su novia. Además, Lola le preguntó si le veía futuro a la relación entre ambos, algo en lo que la catalana no dudó y aseguró que confiaba en ello.

Por último, Lola le preguntó si estaba dispuesta a mudarse a Cantabria o León, los lugares favoritos de Diego, pues perseguía la tranquilidad. Ante esto, Carla reconoció que no, pero no sin soltar una última estocada: "Quiere una chica que no se bese con otro y que tenga respeto, cosa que tú no tienes. Le has dejado en evidencia delante de todo el mundo, y lo que no quiere es una chica como tú".