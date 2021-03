Almudena, exnovia de Fabio Testi, busca el amor en 'First dates': "Me puso los cuernos con Marlène Mourreau"

Una cara conocida para los espectadores de Telecinco a comienzos de siglo visitó este miércoles First dates en busca del amor, Almudena Herrero, la que fuera novia del actor italiano Fabio Testi y a la que engañó en 2004 con Marlène Mourreau en Gran Hermano VIP.

"Los hombres siempre me han sido infieles, tarde o temprano. No sé si porque ellos se pensaban que yo también podía serlo, porque se creían inferiores o porque eran unos inmaduros, pero siempre les he pillado", afirmó la bilbaína en su presentación.

Carlos Sobera comentó: "Tu cara me suena un poco...". Almudena le contestó que era porque "hace muchos años estuve trabajando en Telecinco, era la novia de Fabio Testi hace 14 años".

Le comentó al presentador que el italiano era "infiel por naturaleza y con 60 años que tenía, no podía estar detrás de él vigilándolo". Añadió que "entró en Gran Hermano VIP y tuvo un medio affaire con Marlene. Esa época la recuerdo muy triste y con mucha vergüenza porque fue público".

Su cita fue Erramun, un guipuzcoano que se presentó como "una persona dicharachera, extrovertida, inquieta, valiente, gamberra, inmadura... para la edad que tengo, parece que tengo quince años (en vez de 53)".

"Me niego a crecer y madurar, pero soy inmensamente feliz como soy", comentó. Al entrar, saludó en euskera a Sobera, que le preguntó si tendría algún problema en conocer a una chica de Bilbao: "Si no es del Athletic, no me importa", afirmó.

La cena se les pasó volando a ambos, con las risas como grandes protagonistas de la velada, tanto que, al final, Erramun sí que quiso tener una segunda cita con Almudena "sin dudarlo". Ella, por su parte, también deseó volver a quedar porque "me lo he pasado muy bien".

Pero la bilbaína se guardó para el final su pasado en televisión: "Tengo que contarte una cosa, hace 14 años estuve saliendo con un actor italiano, Fabio Testi". El guipuzcoano, al escuchar el 'secreto' de su cita exclamó: "¿Y qué tiene que ver él conmigo?".

"Tú estabas en el plató de Gran Hermano para defenderle y te puso los cuernos con Marlene Morreau, pues que gilipollas. Me debes una por la encerrona y me tienes que dar un beso", afirmó Erramun. Almudena no lo dudó y le besó antes de marcharse juntos: "Se ha atrevido la tía...".