Masajeadores para el dolor de espalda, ¿cuándo y cómo son efectivos?

El teletrabajo ha hecho que los dolores de espalda aumenten. Estar demasiado tiempo sentados, no contar con los recursos de ergonomía necesarios y no tener una buena higiene postural son algunos de los motivos. Asimismo, no debemos dejar de lado las patologías que hacen que los dolores de espalda se conviertan en una verdadera tortura. ¿Son los masajeadores de espalda la solución?

Lo primero que debemos saber es cómo funcionan los masajeadores de espalda. Estos suelen imitar el movimiento de las manos emitiendo unas vibraciones que pueden tener mayor o menor intensidad. El objetivo es liberar tensiones de la zona de la espalda y relajar la musculatura tras unos minutos de uso. A veces, también tienen rodillos o generan calor en la zona para propiciar la relajación.

¿Son eficaces los masajeadores de espalda?

Está claro que los masajeadores de espalda nunca podrán sustituir al masaje de un buen fisioterapeuta, sin embargo, son una opción para cuando no es posible acudir a uno por los motivos que sea y el dolor es leve. Un masajeador de espalda, además, no se cansa, por lo que puede usarse hasta obtener el resultado que se busca. Una relajación de la zona y una reducción de las molestias y el dolor.

Sin embargo, los masajeadores de espalda deben utilizarse bien. Muchas veces, sobrepasar los minutos indicados puede ocasionar molestias posteriores debido a que se puede lastimar demasiado la zona. Por eso, hay que ser conscientes de que van a aliviar el dolor, pero no conseguirán erradicarlo por completo.

¿Cuáles son los mejores y para qué dolencias?

Hay masajeadores de espalda que se pueden coger con una mano y aplicar en la zona de la espalda que más moleste. Son bastante prácticos y útiles para calmar la rigidez de haber estado tanto tiempo sentados. Además, con ellos se pueden alcanzar zonas de la espalda difíciles de llegar con las manos para dar un masaje.

Hay otros masajeadores indicados para la zona de las cervicales o de la zona lumbar. Muchos se trata de aplicarlos sobre la zona y que hagan su trabajo (algunos incluso son de asiento lo que supone una gran comodidad) ya sea mediante pequeñas vibraciones o la emisión de calor. El alivio es casi inmediato. Gracias a esto el bienestar aumentará y uno se sentirá mejor.

¿Cuáles son las dolencias que pueden encontrar alivio en los masajeadores? Pues las contracturas en la espalda, lumbalgia o la escoliosis. No obstante, se trata de un alivio no de una solución. Tener una buena higiene postural y acudir a un fisioterapeuta será esencial. Los masajeadores son solo un complemento.

¿Qué precauciones hay que tener con los masajeadores?

Se debe tener especial precaución al utilizar los masajeadores cuando se tiene una hernia de disco, la piel tiene algún problema (psoriasis, eccema) o el masajeador va a estar en contacto con la piel sin ninguna protección como una camiseta lo que podrá desencadenar una irritación posterior.

Con todo, repetimos lo importante que es que no se supere el tiempo de uso recomendado. En caso de hacerlo la zona puede dañarse y el problema puede empeorar. Por esta razón, no es aconsejable utilizar un masajeador dormido, sobre todo, aquellos que son de asiento. Puede hacerse más un mal que un bien.

Aunque los masajeadores de espalda son una buena opción a la que recurrir en momentos puntuales, acudir a un fisioterapeuta es esencial. Estos profesionales están preparados para realizar un diagnóstico de lo que nos ocurre y utilizar el tratamiento más adecuado con el que se logrará un alivio y mejoría óptimos.