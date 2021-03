Éxodo madrileño a la Sierra en busca de aire libre: "Encontrar alojamiento ya es imposible en San José o Semana Santa"

Aire limpio, tranquilidad y una pandemia que impide moverse a otras regiones de España y complica los viajes al extranjero: estos son los motivos por los que el turismo dentro de la Comunidad se convierta en la primera opción para los madrileños.

Los ciudadanos de la región, debido a los cierres perimetrales del resto de regiones, deciden escaparse a la sierra de Madrid y otras zonas rurales en el puente de San José y Semana Santa. Este deseo de escapar a destinos cercanos y poco saturados ha llevado al turismo rural a colgar el cartel de completo.

Los motivos son diversos, pero el principal de cara a estas fechas festivas es que Sanidad acordó la semana pasada el cierre perimetral de las comunidades autónomas en el puente de San José y en Semana Santa, salvo Baleares y Canarias. El cierre perimetral por el puente de San José comenzó el pasado miércoles 17 y se prorrogará hasta el domingo 21 en las comunidades autónomas en las que el 19 de marzo es festivo, entre ellos está la Comunidad de Madrid. Mientras que el adoptado a todo el territorio para Semana Santa, entre el 26 de marzo y el 9 de abril.

Otro motivo de esta 'locura' por volver al mundo rural y las vacaciones del pueblo es que la gente los concibe como lugares seguros. Los pueblos han padecido la pandemia de la Covid con menos virulencia que otras partes de España, donde al haber más gente, más movimiento, ha golpeado duramente. Por eso, los madrileños están subiendo a la sierra como nunca.

Madrid lidera el ránking de ocupación del turismo rural

La región madrileña lidera el ránking nacional de ocupación en turismo rural para el puente de San José y Semana Santa. Desde casarurales.net aseguran que en Madrid, a día del pasado jueves y de cara al puente de San José, están ocupadas el 98,3% de casas rurales. Y que en Semana Santa "estarían prácticamente al 100% de ocupación en Madrid".

Mientras que en el resto de España es más baja, ya que no se benefician del cierre perimetral. Por Comunidades, a tres semanas de Semana Santa, las de mayor ocupación, después de Madrid, son Canarias con un 85%, País Vasco un 84,81% y Baleares por encima del 78%. En la cola se sitúan cerrando la lista Galicia con 66,07% y La Rioja con 64,34%.

"Encontrar alojamiento rural en Madrid tanto para este fin de semana como para Semana Santa es prácticamente imposible. Es como buscar la aguja dentro de un pajar. Animo al que lo encuentre que me cuente cómo lo ha hecho", explica a 20minutos David Sánchez, director comercial de Casasrurales.net.

Por su parte, Patricia la gerenta de La casita de la sierra Guadarrama y de otra en Extremadura señala que la ocupación de la de Guadarrama está al 100% de cara a estos festivos y lleva así desde que empezó la nueva normalidad, con la desescalada en abril. Sin embargo, la de Extremadura está al 100% de desocupación. "No se van de vacaciones a casa rural porque ellos ya viven en zonas rurales (En Extremadura) y además la clientela que teníamos era de Madrid".

Aglomeraciones en los pueblos de la sierra

Los datos de la ocupación confirman que los madrileños se quedarán en sus casas o harán turismo dentro de Madrid, Sin embargo, habrá unos pocos irresponsables que querrán saltarse esta norma y por eso 1.500 policías y guardias civiles vigilarán el cierre perimetral de Madrid.

¿Esto supondrá aglomeraciones en los pueblos de la sierra? En Guadarrama, el ayuntamiento ha solicitado a la Delegación de Gobierno y a las Consejerías de Presidencia y de Medio Ambiente refuerzos de Guardia Civil y de Agentes Forestales para controlar la afluencia de personas en el puente de San José y Semana Santa, días para los que ha diseñado un plan para controlar el aumento de población y visitantes. Además varios alcaldes de pueblos de la Sierra de Madrid han pedido que se vigilen la llegada masiva de visitantes a los pueblos.

Imagen de archivo del parking de La Pedriza difundida por el 112 a través de redes sociales. 112 COMUNIDAD DE MADRID

Patricia señala que Guadarrama es un pueblo con sus viviendas y sus hoteles, pero "no es un pueblo para pasar el día". La vigilancia "se refuerza por el parque nacional". En el pueblo no hay aglomeraciones porque "no tiene para hacer senderismo, ni tiene montañas". Es sobre todo por los que van a Navacerrada con coches y que se van a comer en el campo y pasar el día.

Por su parte, David defiende que obviamente "se respetan las medidas" y es todo seguro" y que era hora de que el turismo rural respire después de haber estado cerrado durante el confinamiento. Patricia añade que "en las casas rurales "no se comporten con nadie extraño" y que van a buscar el "aire libre" y alejarse del ruido. "Llegan a una casa y saben que no van a estar en contacto con nadie porque hay poca gente y además la mayoría decide no salir de casa. Tienen su compra hecha y hacen su comida. No van a restaurantes y bares". Por otro lado, también suelen llevar al padre o madre mayor y así cambian de ambiente pero se mantienen aislados.

¿Podrán los no convivientes ir a una casa rural

En Madrid está prohibido reunirse en domicilios las personas no convivientes hasta el 9 de abril, salvo excepciones, como las parejas y matrimonios que vivan en domicilios distintos o las personas que viven solas, que podrán reunirse con una única unidad de convivencia.

¿Y eso afecta a las casas rurales u hoteles? También está prohibido ir a casas rurales y a viviendas de uso turístico para personas no convivientes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 12 de marzo de 2021 establece que en las comunidades autónomas en las que el 19 de marzo es festivo las reuniones en espacios privados “se limitarán a convivientes” entre el 17 y el 21 de marzo. Además, esta restricción se hará extensiva a toda España entre el 26 de marzo y el 9 de abril, fecha que coincide con la prohibición de reuniones en Madrid con no convivientes.

Los propietarios de casas rurales señala que ellos conocen la normativa y que solo están recibiendo a familias y que están todos informados al respecto.