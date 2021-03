Cara Delevingne confiesa que le costó aceptar su bisexualidad: "Me avergonzaba quién era"

La aceptación de uno mismo muchas veces puede ser un viaje doloroso y sobre eso ha hablado la actriz y modelo Cara Delevingne con Gwyneth Paltrowen el podcast de Goop.

Delevingne ha reflexionado sobre su bisexualidad, su depresión y los pensamientos suicidas que tuvo durante toda su adolescencia. La actriz ha asociado ese estado de su salud mental a una "homofobia interna" que, en sus propias palabras, le hizo sufrir mucho tras aceptar que también se sentía atraída por personas del mismo sexo.

Además ha reconocido que creció en "un ambiente muy conservador", donde no se toleraba del todo distintas orientaciones sexuales que no fuese la normativa. Una situación que acabó interiorizando y que acabó por generar un rechazo hacia sí misma.

"Crecí en una casa muy tradicional y conservadora. Yo no conocía a nadie que fuera gay en esos momentos y hubo un tiempo en el que yo ni siquiera era consciente de mi propia homofobia interna. La idea de tener parejas del mismo sexo me parecía algo desagradable. Y ese desagrado lo acabé viviendo conmigo misma, Me decía: 'Oh Dios mío, jamás haría algo así'", confesó la modelo.

De esa manera, ha analizado su comportamiento y sus pensamientos de aquel entonces, dando significado a sus problemas: "Sé que existe claramente una correlación entre todo eso y mis brotes de depresión y los pensamientos suicidas que tenía. Es que me avergonzaba de quién era. Afortunadamente, ahora es una parte de mi ser que acepto y a la que quiero muchísimo".